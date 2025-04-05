《決勝時刻：現代戰域》第三季佛丹斯科回歸　官方喊話：有彩蛋

記者蘇晟彥／綜合報導

《決勝時刻®：現代戰域》第三季將經典的大逃殺地圖「佛丹斯科」重磅回歸，製作團隊也接受台灣媒體書訪，遊戲設計總監 Pete Actipis指出在五周年時想要回歸原點、帶給玩家驚喜，因此這張地圖就這樣催生，同時在這張「最初地圖」許多原始的設計，也認為新玩家想要入坑這將會是最佳時機點。

▼經典大逃殺地圖「佛丹斯科」將重磅回歸。



Pete Actipis解釋，其實團隊想著讓佛丹斯科回歸已經想了一陣子，在五周年慶的時間我們想要回歸原點、回到《決勝時刻：現代戰域》的根源，想藉著回到佛丹斯科這張很原始的地圖，我們可以確保過去這麼多年所得到的經驗，都能夠反映在這張地圖上，所以我覺得這也是個讓新玩家能夠進入這個遊戲的絕佳時機點。

對此，Beenox 遊戲開發工作室創意總監 Etienne Pouliot 也強調，我們希望做的事情是不要漏掉任何一個小地方，所以我們花了很多的時間，重新打造這個地圖，以確保它不只是外觀更棒，打起來也感覺更順，跟原本的幾乎是可以並駕齊驅，甚至更好，所以我們每個地方都想辦法把它做得更好，不管是你回到「古拉格淋浴間」，或者是回到「監獄」，會讓你回想起過去遊玩時的種種體驗。

Pete Actipis也補充，而是除了主要地標外的其他次級地點，還有這些地標與地標間連接的通道，我覺得這是佛丹斯科最有標誌性也最特殊的，比如說樹木、小屋、石頭擺放的位置等等，這些我們整個團隊都非常仔細地進行了評估，以確保這個遊戲或這個地圖能在流暢感上做到最好。



而在預告片中，製作團隊提到透過新技術來重製地圖，Etienne Pouliot 說，如果你仔細看視覺部分，視覺效果、天空、光影還有新的畫像、地圖南邊的水域的所有建築物、細節、材質等，基本上都全部重製了，所以我們花了很多時間在嘗試如何不改變這些重要地標的外觀下，怎麼變得更好看、更漂亮，確保不論是對新手玩家或是老玩家來說，都是很熟悉但看起來更棒的地方，無論是在PC或是主機平台上，都能達到最好的效果。

Pete Actipis也強調，和2020年相比視野開闊很多。我最喜歡的地方是當你從屋外進到屋內時，玩家會發現看不到的暗處變少了，我想這會是個很大的幫助。以前大家從屋外進到屋內時，整個光線會調整並且變暗，現在的技術已經可以讓我們把能見度以另外一種方式呈現，我相信玩家在進出建築物的時候，能夠感覺到光影的變化其實更細膩。

此外，就音效部分，其實《現代戰域》中聲音是個很大的重點，讓你可以知道敵人從哪個方向過來，以及不同的腳步聲等等，我們希望能夠打造在《決勝時刻》系列裡面最頂級的遊戲體驗，當這些全部拼湊在一起時，我們相信佛丹斯科會帶來很棒的遊戲體驗。

但針對原本地圖在當初設計時，有點太空曠且建築紮堆，有些玩家也擔心是否會因為後續推出的一些戰術，讓這張地圖的遊玩體驗降低，Pete Actipis 解釋，我們的確調整了整個遊戲的節奏和步調，基本上整個步調會跟經典模式的體驗比較接近，譬如說像毒氣圈縮小的速度會跟經典模式、傳統的體驗是一樣的，所以整場大概是25分鐘，跟玩家現在習慣的一局的長度相比是比較長的。

最後在未來更新上，團隊也語帶神秘強調，佛丹斯科的回歸只是一個起點，任何事情都是可能的，所以說不定吧，誰知道呢？Etienne Pouliot也補充，我知道大家都非常喜歡彩蛋，現在我能說的就是佛丹斯科當然會有彩蛋，而且如剛剛所說的，這其實只是個起點而已，所以隨著第三季到來，我相信一定會有很多人開始發現地圖上藏了什麼秘密。但是其實在這一季裡頭，我們後面還有很多驚喜要帶給玩家，所以請大家拭目以待，我相信很多玩家應該會覺得我們準備的驚喜讓人滿意。