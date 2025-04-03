直擊／任天堂Switch 2 首次實機亮相！搶先開箱「初體驗老實說」

記者蘇晟彥／東京報導

任天堂Nintendo Switch 2 在昨日（2日）完整亮相後，官方隨即在東京舉辦首場媒體試玩會，邀請台灣媒體前往取得第一手的「開箱心得」。除了直接將 Switch 2 端出來提供媒體體驗外，在直播中亮相的作品除去討論度炸裂的《The Duskbloods》外，全部都提供試玩，但由於試玩會時間僅有3小時，將會著重在外觀、規格開箱，陸續將有實機遊玩的心得分享，來與讀者分享這部任天堂暌違8年的家用主機新品魅力所在。

＊現場提供試玩主機部分會與上市不同，實際以上市版本為準。

▼任天堂在發表會後隨即在東京舉辦試玩會，邀請媒體搶先開箱全新Switch 2內容。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼Switch 2整體比Switch 1大上不少。



在開始分享前，玩家不妨進入官方開立的特設網站，來回味一下昨天直播公布的大量情報。首先先從外觀、規格開始（詳細規格可以參考下方標格），本次Switch 2 單機重量為401g、534g（安裝Joy-Con 2），相較於Switch 1約297g （安裝Joy-Con時：約398g）整體來說「重上不少」，但除非是以掌機的形式進行，要不然單純使用Joy-Con的手感並沒有太大差異，但畢竟螢幕尺寸來到 7.9 吋，硬體升級的狀況下還能將掌機維持在400g就已經非常厲害。

在影相輸出部分，最大 3840 x 2160 像素 60fps；1920 x 1080 / 2560 x 1440 像素時支援 120fps；支援 HDR10；這部分應該是本次試玩會中「最有感」的一環，現場大致上分成本家作品、第三方作品兩區，第三方作品可以看到像是《電馭叛客 2077 終極版》、《快打旋風 6 》等都有參展，由於可以最高支援到4K 60fps HDR，因此許多大作終於能在Switch 2 上發揮絕美畫面，現場看起來感覺差異滿大，終於有一種「畫質終於跟上時代」的感動。

但有一個比較值得注意、也是玩家比較在意的「電池容量」，在這次並沒有辦法進行測試，但根據官方提供資料，約 2～6.5 小時 （依遊戲而異）會將電量用盡，與OLED版本的約4.5～9.0小時差異滿大，因此是否會變成必須「長時間充電」，或著是變成固定主機，這就有待正式上市後商榷。

此外，在這次底座的支架也終於從小小一個變成可以自由調整的轉軸式設計，能夠依照喜好更大幅度的去轉動，USB Type-C®插孔除了位於主機底部，亦新增至主機上方。使用桌上模式遊玩時，只要連接至隨付的AC變壓器就能同時充電，長時間遊玩。

▼若單純透過Joy-con 2遊玩，重量差異感受不會到太多，但加上主機就會有一點小重量。



▼底部、頂部屆時都會有Type-C可以進行插電。



在Joy-con 2部分，一如直播中所展示，本次採用「磁吸」的方式，改掉上一代是透過卡榫的方式，在現場測試後，基本上就算單手拉著Joy-con，只要不要按到後方的卸除鍵（也沒有那麼容易按掉），完全不需要擔心是因為磁吸的方式就會掉落。

此外，本次「Joy-Con」的一大升級亮點，就是只要將側面朝下，就可以變成滑鼠操作，這也是在這次Switch 2上最新的玩法突破，由於左右兩邊的「Joy-Con 2」都支援滑鼠操作，也可以雙手同時進行滑鼠操作，享受前所未有的遊戲風格，而本次也有2個以「滑鼠」作為體驗的遊戲，這就留到下一篇再與玩家做分享。



※根據不同的材質或布料，有可能無法順利操作。例︰感應器無法正常運作

※根據不同的布料，磨擦可能導致衣物褪色

最後，在本次新增的「C」鍵，也就是對應到即將推出的新功能「Game Chat」在這次體驗會中並沒有展示，因此沒有辦法解惑實際上會不會因為「Game Chat」而讓遊戲進行變得卡頓，包含「Game Share」也沒有展示，這部分就靜待遊戲正式上市，或著官方提供更進一步消息。

GameChat（遊戲聊天）：可以邊玩遊戲同時與最多12人（語音）一起享受語音聊天的樂趣；聊天時可以實時分享正在遊玩的遊戲畫面，並透過連接另售的USB攝影機看到大家遊玩時的表情（視訊最多支援到4+1人）。

GameShare（遊戲分享）：攜帶Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch主機聚在一起，透過鄰近主機通訊進行「遊戲分享」。只要有一份支援軟體，就能分享給尚未持有該軟體的人一起遊玩。只有Nintendo Switch 2可以分享軟體，Nintendo Switch僅能接收軟體。

最後來聊一下簡單心得，整體來說，在現場第一眼看到Switch 2的實機是真的滿感動，這次主要聚焦在「規格提升」，現場不少Edition版本的遊戲在電視上看起來畫質都很清晰，確實大大增加想要窩在沙發上打一整天的動力，但電池容量是這次沒有看到、也比較擔心的，畢竟在高效能的遊戲下，如果2hr左右就必須進行充電，確實會造成不少遊玩上的困擾。

▼本次重點功能「GameChat」並沒有在現場展示。

