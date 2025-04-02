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快訊／任天堂Switch2 發售日期公開！百萬粉絲看直播嗨翻

記者蘇晟彥／綜合報導

Nintendo Switch 2 首次情報公開在 2日晚間舉辦，將帶來一小時的滿滿內容。一開播日本官方頻道就湧入超過150萬人觀看、英文版也有100萬人。對此，官方公佈 Switch 2將於 6 月 5 日在日本、北美地區正式上市，售價尚未公開，同時將帶來新功能「Game Chat」，再度深化「同樂」概念。

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在Switch 2新增的功能包含與朋友能即時連線通話的「Game Chat」，透過主機上內建的麥克風就能直接對話，甚至能直接看到大家的畫面，也可以透過「Nintendo Switch 2 Camera」捕捉現實畫面加入到遊戲內。接下來登場的是「Gameshare」功能，將可以把單一主機上的畫面分享到「Nintendo System」上，藉此大家就不需要擠在同一個螢幕，可以獨自在各自空間遊玩。

▼首先登場是「Game Chat」功能。

▲▼ 。（圖／switch 2）

▲▼ 。（圖／switch 2）

▲▼ Nintendo Switch 2 。（圖／）

接著進到規格面，螢幕為7.9吋、容量256G（Switch 8倍大），在電視上將可以支援到4K畫質，以掌機遊玩則為1080，在先前展示的「joy-con2 手把」可以當作滑鼠等。此外，在首發遊戲將以「派對遊戲」為主，包含《瑪利歐派對 空前盛會特別版》、《卡比之星：特別版》等，甚至《寶可夢 Z-A》也將支援Switch 2 特別版，這些遊戲將以原先的基礎加上Switch 2特有的遊玩方式進行加強。

▲▼ Nintendo Switch 2 。（圖／）

▲▼ Nintendo Switch 2 。（圖／）

關鍵字：任天堂Switch2

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