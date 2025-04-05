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海洋清潔《Spilled！》獲好評　官方喊「每賣一份就捐款給WDC」

記者黃冠瑋／綜合報導

由獨立開發者Lente所製作的海洋垃圾清理遊戲《Spilled！》獲壓倒性好評，由於售價便宜再加上輕鬆又有趣的遊戲風格，讓玩家都覺得此款遊戲物超所值。另外官方還表示，「只要每賣出一份遊戲就會捐贈0.1美元（約新台幣3.2元）至鯨豚保護組織（WDC, Whale and Dolphin Conservation）」。

▼海洋垃圾清理遊戲《Spilled！》獲壓倒性好評。（圖／翻攝自YouTube／Lente）

▲▼海洋垃圾清理遊戲《Spilled！》獲壓倒性好評。（圖／翻攝自YouTube／Lente）

根據《Spilled！》Steam介面描述，玩家將駕駛小船開始清理海洋的垃圾，可以藉著回收垃圾換取金幣，以此升級自己的船隻來加速打撈垃圾的效率。遊戲共分八個區域，每個區域都有不同的生物聚落，越往後的區域，汙染的垃圾越龐大，遊戲僅需1個多小時就能完成。

《Spilled！》於21日上架Steam後就獲壓倒性好評，對此有玩家表示，「此款遊戲既簡短又溫馨，而且還傳達了的環保主義訊息，值得遊玩」、「清潔之前雖然會覺得噁心，但清潔當下非常療育，再加上售價便宜，物超所值」，也有網友表示，「遊戲沒有無限模式功能，沒辦法隨心所欲的遊玩，這是我覺得可惜的地方」。另外，目前遊戲有新品優惠（-10%）售價只需新台幣106元，價格相當划算。此外官方還表示，「只要每賣出一份遊戲就會捐贈0.1美元（約新台幣3.2元）至鯨豚保護組織（WDC, Whale and Dolphin Conservation）」。

值得一提的是，《Spilled！》是開發者Lente休學後買下一艘小船，歷經三年的海上生活所創作出的遊戲，或許能在遊玩的過程中看到開發者所經歷的真實故事。

關鍵字：Spilled清潔遊戲環保

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