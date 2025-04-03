高速婆婆再現！？超動漫研究社「巨人、膽大黨」五大造景進駐台北

記者楊智仁／綜合報導

台灣動畫代理商木棉花，自3月底至4月21日止於台北地下街Y區1號廣場舉辦免費入場活動綜合IP作品快閃店「超動漫研究社」，現場設立五大造景區，一共包含五部動畫作品。《關於我轉生成史萊姆這檔事》的利姆路，以祭典同樂風格呈現於入口大門上迎接進店粉絲；第二季即將開播《WIND BREAKER 防風少年》街景角色合影區、《進擊的巨人》七位角色大合影區、《86-不存在的戰區-》動畫周年特別合影區、以及《膽大黨》中星子奶奶的家還原場景與高速婆婆巨大氣偶，等著粉絲們來打卡合影。

活動推出四款精選福袋，熱門作品《WIND BREAKER 防風少年》小巧可愛又實用的新品櫻遙抱枕，辦公休閒都能夠陪伴；《86-不存在的戰區-》蕾娜壓克力燈座，照亮生活中每個角落；《膽大黨》厄卡倫大容量尊爵玻璃水杯與小桃、愛羅長門簾及《進擊的巨人》調查兵團團徽精緻金屬造型證件套、不鏽鋼杯，讓喜愛的作品豐富日常生活。

近期因劇場版熱烈引發話題的《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》隨機款式相片卡機，每抽50元，不同款式相卡等蒐集，只要憑台北地下街任一消費發票即可以300元兌換代幣扭《關於我轉生成史萊姆這檔事》利姆路的超值周邊一次。

3/29(六)～5/1(四)於誠品R79/中山地下書街將舉辦 JOJODAY 《JOJO的奇妙冒險》期間限定店，5月1日前，憑「超動漫研究社快閃店」 消費明細至「JOJODAY 《JOJO的奇妙冒險》期間限定店」再次消費，主動出示明細，滿499元即可現折50元。且憑「JOJODAY 《JOJO的奇妙冒險》期間限定店」 消費明細至「超動漫研究社快閃店」再次消費，可領取限量小禮一份。