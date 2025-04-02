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南韓史上最嚴重山火...Faker捐款5000萬韓元支援受災居民

記者楊智仁／綜合報導

韓國正陷入有紀錄來最嚴重的山火災難，截至 3 月底已造成至少 27 人死亡，超過 36,000 公頃林地被燒毀，火場面積超過首爾面積的一半，《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 近日也為支援森林大火災區的重建，展現了溫暖善舉。

▼南韓多地山火延燒5日未停歇。（圖／周刊王）南韓多地山火延燒5日未停歇「釀18死19傷」　代理總統坦承：蔓延情況超出預期

根據外媒報導，T1 戰隊宣布 Faker 已向「希望之橋全國災害救助協會」捐款 5,000 萬韓元（約台幣 120 萬元），用以支援蔚山、慶尚北道、慶尚南道等地因森林大火受災的居民，這筆善款將用於提供災民緊急救援生活用品、營運臨時避難所，以及協助災區的重建與居民恢復日常生活。Faker 表示，「希望這筆捐款能對受災居民有所幫助，希望他們能早日回歸安穩的生活，也祈願災害不再擴大，重建工作能迅速進行。」

其實 Faker 一直以來都在災難發生時默默行善，早在 2022 年 8 月，韓國中部地區遭遇破紀錄暴雨時，他便捐出 3,000 萬韓元作為災後重建基金；2020 年新冠疫情初期，他也曾捐出 5,000 萬韓元，支援防疫物資採購與弱勢族群防疫活動，當時口罩與消毒用品極度短缺情況下，這筆捐款成為重要支援來源。

2024 年 4 月，Faker 也參與聯合國兒童基金會（UNICEF）的「拯救生命的禮物」活動，捐出以自己名字命名的「Faker 套組」，其中包含高營養餅乾、營養治療食品、筆記本、鉛筆與書包等生活必需品，傳遞給身處戰亂與災難中的兒童們一份希望，Faker 不只在賽場上續寫紀錄，也真誠地把從粉絲獲得的愛回饋給社會。

▼Faker 將愛回饋給社會。（圖／翻攝自lolesports）▲▼Faker。（圖／翻攝自T1 LOL）

關鍵字：英雄聯盟

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