大宇搶頭香李珠珢首遊戲代言曝光　獻Cosplay處女秀睡衣造型亮相

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊日前在春酒上公佈今年遊戲推出相關日程後，2日再度宣布，手遊《無盡夢迴》將邀請「富邦小公主」李珠珢擔任代言人，成為來台後首個遊戲代言。將以一身絕美夢境睡衣在粉絲前亮相全新造型。對此，《無盡夢迴》官方也宣布，將舉辦《夢迴富邦悍將開幕戰GOGO fighting》開幕戰社群應援活動，一睹AI女神的絕美風采。

▼李珠珢將擔任手遊《無盡夢迴》代言人，也是首個富邦集團外的代言活動。（圖／大宇資訊提供）



AI女神李珠珢來台加入富邦後引起炫風，首次應援處女秀將在 4 月 2 日舉辦，大宇資訊拔得頭籌，搶下「富邦小公主」在台灣第一隻集團外的代言活動（首個為台灣大哥大年度代言人），對此，大宇資訊表示，將在 4月2日將協同開幕賽，三大首秀齊登場，富邦悍將主場開幕戰、李珠珢台灣應援登板，加上來台首次遊戲的代言，堪稱最強夢幻聯動。

對此，大宇資訊《無盡夢迴》邀請玩家一起為《富邦悍將》開幕戰應援，將於社群平台舉辦應援活動，送出精美虛寶、MYCARD點數以及李珠珢簽名專屬周邊，喜歡李珠珢的玩家千萬不要錯過這次機會，一起支持她的第一款遊戲代言，與她一同踏入《無盡夢迴》的夢境世界。

▼李珠珢堪稱富邦至寶，來台首日應援戰就重磅宣布接下遊戲代言。（資料照／記者李毓康攝）



《無盡夢迴》為輕動作ARPG手遊，融合日系厚塗美術風格與幻想童話題材，結合流暢打擊快感與高視覺美感，打造沉浸式夢境冒險，事前預約登錄開跑，已經突破10萬人。對此，李珠珢將獻出Cosplay首秀，以夢境風睡衣扮演遊戲中的「夢靈」，官方也預告將陸續釋出李珠珢形象照片與幕後花絮—從夢境風睡衣、角色Cosplay，到活潑舞蹈演出，帶來一波波令人期待的視覺盛宴，展現李珠珢百變又迷人的全新風貌。

李珠珢私下表示自己工作空檔都會玩遊戲休息放鬆。這回受邀代言《無盡夢迴》，她也興奮表示：「這不只是代言，而是一場可以和玩家共同入夢、並肩作戰的奇幻旅程！非常期待與大家一起在夢境中相遇！」

此外，為了讓玩家在現實生活中也能與李珠珢扮演的夢靈相遇，之後將陸續推出線上及線下活動，遊戲中除了有李珠珢專屬造型、專屬粉絲頭框、稱號、Q版貼圖，甚至是ASMR專屬夢靈語音等多項聯動內容，讓AI女神的粉絲們在遊戲中也能擁有專屬的夢幻回憶！