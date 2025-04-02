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《我獨自升級》封神！評價數狂飆70萬破「航海王、鬼滅」紀錄

記者楊智仁／綜合報導

《我獨自升級》第二季堪稱現象級作品，不僅橫掃各大紀錄，更在動畫界樹立新標竿，根據 Crunchyroll 表示，《我獨自升級》成為平台上首部評價數突破 70 萬的動畫，目前累積達到驚人 71.03 萬評價數，遠遠超越其他知名動畫。

▼《我獨自升級 第二季》人氣超高。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）▲▼《我獨自升級 第二季》完結。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

《我獨自升級 第二季》憑藉著震撼戰鬥場面與分鏡，緊張刺激的斷點結尾，每周都讓觀眾們欲罷不能想要趕快看下一集，儘管第二季完結後沒有等到續作消息，不過這次 A-1 Pictures 的改編讓動畫在國際間大獲成功。在美國動畫平台 Crunchyroll 上，《我獨自升級》是首個突破 70 萬評價數的動畫，緊接著為 61 萬《航海王》、59 萬《鬼滅之刃》、51 萬《咒術迴戰》、36 萬《進擊的巨人》全是相當經典且高人氣的動畫。

除了數量驚人，該作品也以觀眾評價 4.9 分（滿分 5 分）成績，超越《咒術迴戰》、《JOJO的奇妙冒險》、《航海王》等多部業界鉅作。《我獨自升級》甚至曾癱瘓伺服器、刷新平台紀錄，其第二季第 12 集更成為 Crunchyroll 上按讚數最高的一集，再次證明其今年冬天無可匹敵的人氣。

關鍵字：我獨自升級

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