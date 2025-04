《我獨自升級》封神！評價數狂飆70萬破「航海王、鬼滅」紀錄

記者楊智仁/綜合報導

《我獨自升級》第二季堪稱現象級作品,不僅橫掃各大紀錄,更在動畫界樹立新標竿,根據 Crunchyroll 表示,《我獨自升級》成為平台上首部評價數突破 70 萬的動畫,目前累積達到驚人 71.03 萬評價數,遠遠超越其他知名動畫。

▼《我獨自升級 第二季》人氣超高。(圖/翻攝自@sololeveling_pr推特)

《我獨自升級 第二季》憑藉著震撼戰鬥場面與分鏡,緊張刺激的斷點結尾,每周都讓觀眾們欲罷不能想要趕快看下一集,儘管第二季完結後沒有等到續作消息,不過這次 A-1 Pictures 的改編讓動畫在國際間大獲成功。在美國動畫平台 Crunchyroll 上,《我獨自升級》是首個突破 70 萬評價數的動畫,緊接著為 61 萬《航海王》、59 萬《鬼滅之刃》、51 萬《咒術迴戰》、36 萬《進擊的巨人》全是相當經典且高人氣的動畫。

除了數量驚人,該作品也以觀眾評價 4.9 分(滿分 5 分)成績,超越《咒術迴戰》、《JOJO的奇妙冒險》、《航海王》等多部業界鉅作。《我獨自升級》甚至曾癱瘓伺服器、刷新平台紀錄,其第二季第 12 集更成為 Crunchyroll 上按讚數最高的一集,再次證明其今年冬天無可匹敵的人氣。

