《七龍珠》愚人節推全新智慧手機！隨時掌握龍珠位置搭載AI機能

記者楊智仁／綜合報導

今天是 4 月 1 日愚人節，不少動漫作品會在此時發布重大消息，就連經典《七龍珠》也沒有錯過這個重要節日。稍早官方於推特宣布正在開發新型智慧型手機「龍珠雷達」，同時附上帥氣主視覺圖。

▼七龍珠新型智慧型手機「龍珠雷達」。（圖／翻攝自@DB_official_jp推特）

由鳥山明老師所繪日本漫畫《七龍珠》是不少人兒時回憶，改編原作經典動畫《七龍珠Z》，更讓無數觀眾想變身超級賽亞人。今日上午，官方於推特宣布開發新型智慧型手機「龍珠雷達」，圖片上主打圓型宛如碼錶般的設計帥氣、潮流感十足，官方也貼心時間幫大家顯示為 2025 年 4 月 1 日 4 點 01 分。

這款「龍珠雷達」手機相當高科技搭載多項功能，包含「隨時隨地找到龍珠所在位置、配備最新 AI 讓願望成真、登錄聯絡資訊自動追加戰鬥力數據」，從外觀功能都堪稱完美的七龍珠雷達手機目前只有一個問題，哪裡才能買的到呢。