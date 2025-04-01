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《JOJO的奇妙冒險》台灣限定店直擊　專屬合影區與主角帥氣合照

記者楊智仁／綜合報導

為了回應大家對《JOJO的奇妙冒險》的支持與熱情，動畫代理商木棉花於4月1日到5月1日期間在台北中山地下書街誠品R79，展開為期一個月的《JOJO的奇妙冒險》期間限定店，全新店裝設計、活動限定商品，還有專屬合影拍照點，要為臺灣的JOJO迷們創造一場難得的奇妙回憶。

▲▼JOJO 木棉花。（圖／木棉花提供）

這次期間限定店的店裝設計，集結了從《幻影血脈》、《戰鬥潮流》、《星塵遠征軍》、《不滅鑽石》、《黃金之風》，到最新動畫《石之海》，各季度的主角、反派、重點角色，一字排開的磅礡氣勢及奇幻感。現場更特別打造兩組專屬合影區，讓粉絲可以在期間限定店中留下獨一無二的紀念：第一組合影區以喬納森、喬瑟夫、承太郎、仗助、喬魯諾以及徐倫的肖像畫為概念，透過畫框的連結邀請進入JOJO奇妙世界中；第二組則是以JOJODAY的活動限定圖進行設計，與諸位JOJO們的帥氣身影共同前往嶄新的冒險之旅。

▲▼JOJO 木棉花。（圖／木棉花提供）

本次期間限定店也推出多款全台獨家首發的全新商品，採用JOJODAY活動限定圖中喬納森、喬瑟夫、承太郎、仗助、喬魯諾及徐倫六人的身影，依照商品特性以不同風格進行設計，角色壓克力立牌、毛巾都推出六人各自款式，可以依據需求單獨收藏；L型資料夾組及拍立得風明信片組，一組六入的規劃，讓你一次擁有六人的獨特設計；另外，1000片拼圖、布面滑鼠墊及潮流全彩T恤，則是全員上陣，帶給粉絲滿滿的JOJO精神。

▲▼JOJO 木棉花。（圖／木棉花提供）▲▼JOJO 木棉花。（圖／木棉花提供）

【《JOJO的奇妙冒險》期間限定店】

日期：2025.04.01(二)- 05.01(四)
時間：每日11:00-21:30
地點：誠品R79 / 中山地下書街

▲▼JOJO 木棉花。（圖／木棉花提供）
 

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