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【廣編】WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》　搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮

WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》，搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮！（圖／Supercell提供）

【廣編特輯】

圖、文／Supercell提供

隸屬TKO Group Holdings（NYSE: TKO）的WWE與Supercell旗下超人氣手機遊戲《部落衝突》（全球累積下載超過20億次）今日正式宣布合作，眾多WWE超級巨星將於四月掀起遊戲內外熱血盛事！

在這項全新合作中，無可爭議的現任WWE冠軍Cody Rhodes、Rhea Ripley、The Undertaker、Bianca Belair等人將化身為《部落衝突》經典角色的全新樣貌，而此跨界聯名合作最終將透過贊助登上在拉斯維加斯Allegiant體育場舉行的WrestleMania 41，達到合作巔峰！

自4月1日（週二）起，粉絲將能在《部落衝突》中體驗WWE超級巨星的魅力，整個四月遊戲內也將推出一系列WWE主題內容，包括主題場景、遊戲活動、造型外觀與各種向WWE傳奇致敬的彩蛋驚喜！本次合作最受矚目的亮點之一是Cody Rhodes——這位玩《部落衝突》近十年，並躋身全球前10%玩家行列的WWE超級巨星，將在遊戲中化身為「野蠻人之王」。此外，他將以他使用多年的玩家名稱「OverlordRhodes」出演真人宣傳影片（https://youtu.be/XWeUgezquIA），展現他主打惡棍派系、橫掃一切的毀滅型戰鬥風格！

WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》，搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮！（圖／Supercell提供）

其他WWE超級巨星的聯名角色包含：
● Rhea Ripley：弓箭女皇
● The Undertaker：大守護者
● Bianca Belair：神盾勇者
● Rey Mysterio：亡靈王子
● Kane：皮卡超人
● Becky Lynch：瓦基麗武神
● Jey Uso：巨矛投手

WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》，搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮！（圖／Supercell提供）

「我花了很多年在WWE打造我的傳奇，但現在，是時候讓粉絲們知道，我贏得最多勝利的地方，其實是在《部落衝突》，」Rhodes說道。「化身OverlordRhodes，我不防守，我只征服。村莊將一一淪陷，所有敵人都將在我的指揮下被徹底擊潰。這不是擂台上的公平對決，而是戰場上的絕對統治。就像在WrestleMania 41一樣，我只有一個目標——全面勝利。我為這一刻等待了很久，現在我來了，沒有人能阻止我。」

WWE超級巨星強勢進軍《部落衝突》，搶先點燃WRESTLEMANIA 41熱潮！（圖／Supercell提供）

「當我們得知Cody Rhodes與其他超級巨星其實都是《部落衝突》的死忠玩家時，團隊立刻主動聯繫了WWE。」Supercell Live Games負責人Sara Bach表示。「這次合作的規模是前所未有的：從遊戲內活動觸及數千萬玩家，到與WrestleMania 41的跨界賽事聯動，都是前所未見的創舉。」

敬請追蹤《部落衝突》的YouTubeInstagramXTikTok官方社群帳號，隨時掌握最新消息。 

關鍵字：部落衝突WWESupercellWrestleMania 41

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