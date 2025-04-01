《魔物獵人：荒野》銷售突破1000萬　官方點出2個原因

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空（Capcom）旗下的《魔物獵人》系列推出全新作品《魔物獵人：荒野》，發售後的三天內就突破800萬套。官方31日發出最新公告慶祝全球銷量在發售第一個月突破了1000萬份，持續創下新紀錄，先前官方就有提到「強化劇情與沉浸感」及「跨平台連線玩法」是讓遊戲如此成功的原因。

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▲魔物獵人：荒野》全球發售的第一個月已突破1000萬套。（圖／翻攝自twitter／@MH_Wilds）

根據卡普空31日公告，官方正式宣布《魔物獵人：荒野》全球發售的第一個月已突破1000萬套。本作首次引入跨平台支援遊玩，並在PS5、Xbox Series X/S、PC平台同步發售，是這次遊戲吸引人的原因之一，另一個則是官方著重在描寫獵人於《魔物獵人》世界中是如何被看待，以及把獵人的武器基礎上加入「集中模式」等新系統，透過原作魔物及新設計的魔物、護龍設定，讓玩家有著新世代的開放沉浸體驗。

另外根據官方透露，該系列自2004年首部作品發售以來，已確立了玩家透過網路與其他玩家合作挑戰強大怪物的遊戲類型，並成長為受到全球關注的內容，截至2024年12月31日，《魔物獵人》系列全球累計銷量已達1億800萬套。

此外，《魔物獵人：荒野》4月4日將迎來首個大型免費更新，預計將新增泡狐龍、歷戰王煌雷龍、白熾龍、大集會所、鬥技大會任務等多個內容，月底還會有「花舞之儀」祭典和卡普空合作活動，卡普空也承諾未來將會持續推出不同內容，讓玩家能盡情享受狩獵的樂趣。