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《英雄聯盟》將推出全新真人影集！2025年越南吉婆島開拍

記者楊智仁／綜合報導

根據越南政府資訊官方 Facebook 粉專先前發布貼文顯示，《英雄聯盟》開發商 Riot Games 計劃於 2025 年下半年在越南吉婆島（Cát Bà）拍攝一部共 9 集真人影集。《英雄聯盟》越南官方粉專、《聯盟戰棋》Esports VN、以及《特戰英豪》（VALORANT）官方帳號皆在貼文下方留言回應。

▼《英雄聯盟》將推出真人影集。（圖／翻攝自英雄聯盟） ▲▼LOL。（圖／翻攝自英雄聯盟）

根據同篇貼文留言區補充，越南文化體育與旅遊部部長阮文雄（Nguyễn Văn Hùng）於 3 月 10 日與 Riot Games 製作代表會面，對該好萊塢製作團隊的來訪表示高度讚賞，會議中包括曾製作獲獎影集《最後生還者》的Rose Lam，她目前擔任該真人影集專案的製作統籌，也是《英雄聯盟》娛樂部門旗下改組後的真人製作工作室負責人。

Rose Lam 表示，Riot Studios 考察多個亞洲地區，包括日本、韓國、泰國等地後，最終認為越南最能符合該專案的創意與製作需求，吉婆島被評為「具高度可行性」潛在拍攝場地。Indochina Productions 執行長 Nicholas Simon 亦隨行出席，並稱此計畫為「推廣越南絕佳機會」，指出越南因其穩定的觀眾基礎與不斷成長的觀光產業，已成為國際影視製作的優先國家之一。

關鍵字：英雄聯盟

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