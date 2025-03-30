羽生結弦、米津玄師都愛！《金牌得主》動畫第二季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是本季動畫強檔之一，以滑冰為主題的動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉更是由創作鬼才「米津玄師」獻唱增添知名度，如今在動畫最後一集放送後，官方宣布第二季製作確定。

《金牌得主》（日語：メダリスト）是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，強大製作陣容讓《金牌得主》在本季動畫當中獲得相當高的評價。

史上最偉大的花式滑冰選手，曾連續五年世界排名第一、目前唯一男子花滑賽事超級大滿貫得主「羽生結弦」，都曾經表示看《金牌得主》動畫一度看到流淚，隨後他也配合「米津玄師」動人的歌聲出演主題曲〈BOW AND ARROW〉MV。如今官方宣布《金牌得主》第二季製作確定，讓不少粉絲都相當期待兩人接著會帶來怎麼樣勵志且動容的故事。