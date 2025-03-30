ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

羽生結弦、米津玄師都愛！《金牌得主》動畫第二季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是本季動畫強檔之一，以滑冰為主題的動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉更是由創作鬼才「米津玄師」獻唱增添知名度，如今在動畫最後一集放送後，官方宣布第二季製作確定。

《金牌得主》（日語：メダリスト）是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，強大製作陣容讓《金牌得主》在本季動畫當中獲得相當高的評價。

  

史上最偉大的花式滑冰選手，曾連續五年世界排名第一、目前唯一男子花滑賽事超級大滿貫得主「羽生結弦」，都曾經表示看《金牌得主》動畫一度看到流淚，隨後他也配合「米津玄師」動人的歌聲出演主題曲〈BOW AND ARROW〉MV。如今官方宣布《金牌得主》第二季製作確定，讓不少粉絲都相當期待兩人接著會帶來怎麼樣勵志且動容的故事。

關鍵字：金牌得主

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

推薦閱讀

羽生結弦、米津玄師都愛！《金牌得主》動畫第二季製作確定

劇烈動盪到來！《藥師少女的獨語》釋新情報...PV破百萬觀看

大宇賣祖產「最後公告」惹火老玩家　怒噴：買正版全是傻子

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄　下周Switch 2有望創新高

12大動畫前進台中動漫節！「排球、咒術、我獨自升級、我推」集結

《我獨自升級》第二季完結衝熱搜　成振宇聲優吐心聲：傾畢生心血

《沉默之丘f》遭澳洲「拒絕分級」　因太恐怖禁止販售

《AI：夢境檔案》衍生新作公開　官方告白：給所有粉絲的情書

《超級機器人大戰Y》2025颯爽登場　粉絲嗨翻：靈壓還在

騰訊砸414億接手「Ubisoft三本柱」　網哀嚎《刺客教條》還是賣了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大宇賣祖產「最後公告」惹火玩家

《我獨自升級》第二季完結

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

《我獨自升級》24話IMDb 9.9封神

《金牌得主》動畫第二季製作確定

《寶可夢Z-A》命名方式揭曉

最新新聞

《金牌得主》動畫第二季製作確定

《藥師少女的獨語》劇烈動盪到來

大宇賣祖產「最後公告」惹火玩家

任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄

台中動漫節「咒術、我獨自升級」集結

《我獨自升級》第二季完結

《沉默之丘f》遭澳洲拒絕分級

《AI：夢境檔案》衍生新作公開

《超級機器人大戰Y》2025登場

騰訊入股25%接手Ubisoft三本柱

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366