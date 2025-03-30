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任天堂發表會最高觀看270萬刷新紀錄　下周Switch 2有望創新高

記者楊智仁／綜合報導

2025 年 3 月的 Nintendo Direct 為任天堂創下新紀錄，日本官方 YouTube 頻道上整場直播最高觀看人數達到 270 萬人，成為該公司史上收視第三高的直播活動之一。這場備受期待直播不僅讓數百萬粉絲齊聚一堂關注新消息，也展現出任天堂全球遊戲圈強大影響力。

▼Nintendo Direct 為任天堂創下新紀錄。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

本次 Nintendo Direct 包含許多令人興奮的 Switch 新作消息，其中也涵蓋多個重量級系列作，最受矚目的是《密特羅德 究極4 穿越未知》首次實機畫面展示，呈現震撼畫面效果與主角薩姆斯嶄新的心靈能力。此外，任天堂宣布幾款全新作品，包括備受歡迎的《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》與《節奏天國奇蹟之星》系列的回歸，預計今年稍晚推出。

根據外媒報導，這場 3 月 Nintendo Direct 超過 110 萬人觀看，刷新任天堂官方日本 YouTube 頻道「同時觀看人數最多」紀錄，整場直播最高觀看人數也達到 270 萬人，成為歷代 Nintendo Direct 中第三高觀看紀錄，僅次於 2021 年 E3 展期間公布《薩爾達傳說 王國之淚》的 Direct，以及 2024 年 6 月宣布《瑪利歐＆路易吉RPG 兄弟齊航！》與《薩爾達傳說智慧的再現》場次。

隨著這場成功的 Direct 結束，任天堂仍未停下腳步，接下來預計於 4 月 2 日舉辦另一場 Nintendo Direct，重點將聚焦於備受矚目的下一代主機 Nintendo Switch 2。屆時，任天堂不僅將公開更多硬體細節，也可能展示 Switch 2 首波遊戲陣容。

關鍵字：任天堂

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