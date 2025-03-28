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騰訊砸414億接手「Ubisoft三本柱」　網哀嚎《刺客教條》還是賣了

記者蘇晟彥／綜合報導

UbiSoft 28日拋出重磅，將成立新的子公司，同時授權子公司接手旗下三本柱《刺客教條》、《極地戰嚎》及《虹彩六號》三大ＩＰ新作品等，同時包含大家熟知的蒙特婁、魁北克等工作室都將歸屬旗下。此外，該子公司將由騰訊此次出資 11.6 億歐元（約台幣414億），將獲得新子公司 25% 股權，讓不少玩家哀嚎，「暗影者終究是摧毀整個Ubisoft了」

▼騰訊以11.6億歐元買下擁有Ubisoft旗下知名IP的子公司25%股權。

▲▼

根據官方發布新聞稿顯示，新設的子公司目前名稱未決定，但將負責未來《刺客教條》、《極地戰嚎》及《虹彩六號》IP開發事宜，這三個IP基本上是Ubisfot最知名的原創IP，將授權三大品牌的智慧財產權，未來將持續打造系列新作。但此公司將由騰訊出資11.6億歐元買下25%股份，形同「入股Ubisoft」，此外，騰訊將擁有「少數股東保護的否決權」與「重大資產處分的同意權」，得以在不主導經營的前提下，對關鍵決策施加影響。

除了三大IP外，其餘的遊戲將繼續由Ubisoft總部負責，包含全境封鎖、舞力全開等，但目前須由各國監管機構進行此入股案的核准，順利的話，預計在2025年年底完成相關手續。

對此，儘管Ubisoft是以成立新子公司的方式，用另外一種名目將新作的開發權轉移，但外界仍視為「賣掉祖產」，未來這三個作品將參雜騰訊的影子，也讓不少粉絲哀嚎，「終究還是走到這一步」

關鍵字：騰訊

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