《寶可夢明耀之星》4月全台上市　東森廣場千人搶先體驗盼領限量贈品

▲寶可夢二代機台搶先在東森廣場台北車站登場 HowHow ：全面升級超過癮。(採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

記者楊智仁／台北報導

由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的卡片遊戲機Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》今（27）日於東森廣場舉辦上市記者會，正式宣布將於4月2日全台同步上市，更邀請百萬YouTuber HowHow現場示範遊玩攻略，展現Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》的精彩對戰魅力。不僅如此，全台唯一《寶可夢明耀之星》專門店也將於4月1日在東森廣場亮相，讓粉絲們更加期待下周的到來。

▼《寶可夢明耀之星》東森廣場上市記者會。（圖／記者周宸亘攝）

除此之外，Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》更限時於3月27日至4月1日在台北東森廣場、高雄駁二藝術特區舉辦先行體驗會，設有數十台機台與精彩的舞台活動，到場每一位玩家還將有機會獲得限量贈品及周邊商品。首日便吸引超過千名玩家到場搶先體驗，現場對戰盛況不僅展現Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》還未上市就已累積超高人氣，也看見台灣寶可夢訓練家們對卡片遊戲機的熱愛。

享受捕獲寶可夢的樂趣 變身MEZASTAR卡匣收藏家

作為全台灣銷售一億張卡匣的《寶可夢加傲樂》續作，Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》遊戲設計簡單易懂，只要連打按鈕，就可以進行精彩的寶可夢對戰。遊戲中融入精美動畫、動態效果及音效，讓每場對戰都充滿驚奇與挑戰。成功捕獲寶可夢的話，只要投入30元就可以將它變成《MEZASTAR卡匣》，卡匣可以運用在遊玩以及收藏使用。無論是卡片遊戲機的新手還是資深玩家，都能輕鬆上手，享受《寶可夢明耀之星》的遊戲體驗。

第一彈卡匣多達73種 精美周邊引發玩家收藏熱潮

Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》第一彈卡匣多達73種，每款卡匣都擁有獨特插圖設計，具極高吸引力和收藏價值，讓眾多玩家爭相收藏。玩家們還可以加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」官方LINE帳號，免費獲得「訓練家ID」，並透過「訓練家ID」在機台上查看新的遊戲進度，如「明星MEZASTAR卡匣」、對戰最高分數紀錄等。另外，世雅育樂將於4月起陸續發售Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》的周邊商品，包含卡匣收藏盒「Pokémon MEZASTAR BOX」，相關商品將在各大通路上架。

進駐更多便利商店、全聯福利中心 導入電子支付遊玩更順暢

除了既有的百貨、玩具經銷商、書局、統一超商等通路，Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》機台更進一步擴展至全家、萊爾富、全聯福利中心、燦坤3C等通路，讓玩家更方便遊玩，全機台更導入電子支付功能，玩家可以選擇悠遊卡、一卡通或icash遊玩機台，讓玩家們的遊玩體驗更加流暢。