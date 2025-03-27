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任天堂突宣布今播出新節目　30分鐘聚焦2025年Switch遊戲

記者楊智仁／綜合報導

任天堂可說是近期遊戲界最受矚目的焦點，隨著 4 月 2 日馬上到來，大家都在等待即將亮相關於 Switch 2 的消息。不過在那之前，今日晚間官方宣布播出將最新一集的「Nintendo Direct 2025.3.27」，預計聚焦在今年要發布的遊戲作品。

▼Nintendo Direct 2025.3.27。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼任天堂。（圖／翻攝自YT）

雖然各界都在不斷期待關於 Switch 2 的情報，不過任天堂顯然還沒有打算與現行主機告別， 3 月 27 日晚間 22:00 將舉行一場 Nintendo Direct 發表會，預計有「約 30 分鐘」時間介紹即將登上 Switch 的新作消息。值得注意的是任天堂已明確表示，本次發表會「不會有任何關於 Nintendo Switch 2 更新」。

隨著《異度神劍X 終極版》於上周推出，目前 Switch 上第一線遊戲排程並不多，不過仍有一些備受矚目的作品正在開發中，包括長期開發中的《密特羅德 究極4 穿越未知》以及《寶可夢傳說 Z-A》，也有可能會公布幾款 Switch 平台的重製作品，例如傳聞已久的《薩爾達傳說：風之律動》Switch 版。鑒於任天堂已確認 Switch 2 支援向下相容，因此本次 Direct 中公布遊戲消息，對即將登場的新平台來說也都是一項利多。

關鍵字：任天堂

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