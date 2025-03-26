《Re:從零開始的異世界生活》三季完結掀PTSD　第四季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」自 2 月播出以來就備受矚目，動畫也沒有讓大家失望，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，如今隨著最新的第 8 話 ( EP66 )「樸利斯提拉攻防戰結果」出爐，官方稍早也公布第四季製作確定消息。

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《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」為大家帶來滿滿高水準戰鬥場面，主角團們分頭對抗大罪司教，不論是昴與愛蜜莉雅挑戰強欲、彷彿命運的捉弄般「劍鬼戀歌」以及劍聖宿命、聯手歌姬出擊憤怒的普莉希拉，還有充滿謎團的暴食司教，水門篇決鬥今天 ( 3/26 ) 劃下句點，原本看似圓滿結尾卻在最後一刻出現重大轉折，伴隨著愛蜜莉雅提問，宛如第一季般的劇情收尾讓粉絲們直呼「PTSD 發作」。

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」播畢後馬上衝上推特熱搜第一，更令人期待的是，官方宣布第四季製作確定，並同步公開特報影片與主視覺，圖片能看到雷姆坐在輪椅登場 ( 還沒醒 )，影片飛揚的黃沙中昴與愛蜜莉雅在最後現身，一行人即將前往神秘的賢者之塔，那裡又會帶來怎麼樣的轉折與精采故事，就讓我們拭目以待。