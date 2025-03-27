2000萬銷量《凡爾賽玫瑰》動畫回歸！女漫畫家曾被質疑作品不會成功

記者楊智仁／綜合報導

全球累積發行量超過2000萬冊的日本國民少女漫畫《凡爾賽玫瑰》動畫版由回歸線娛樂代理，即將於3月26日起在公視+獨家播出，這部以18世紀法國宮廷與大革命為背景的傳奇之作，自1972年由漫畫家池田理代子創作以來，至今53年熱度不墜，不僅在全球漫畫史上留下不朽地位，亦成為影響深遠的經典作品，消息一出立即在社群掀起一波「回憶殺」。

《凡爾賽玫瑰》是一部融合歷史、愛情與革命的鉅作，故事圍繞著在男性至上的18世紀法國，身為貴族之女卻以男性身份成長的奧斯卡·法蘭索瓦，她受命擔任奧地利王太子妃瑪莉·安東妮德的侍衛隊長，卻意外捲入王室風暴與革命動盪之中。瑪莉·安東妮德與瑞典貴族菲爾遜之間禁忌的愛戀，以及奧斯卡與青梅竹馬安德烈的命運交錯，交織成一段動人心弦的史詩篇章，隨著法國大革命的爆發，這些角色命運迎來重大轉折。

該漫畫這種獨特的「男裝麗人」設定，使《凡爾賽玫瑰》顛覆了女性角色刻板印象，讓奧斯卡成為「不被性別束縛的女性英雄」，至今仍影響著動漫、戲劇乃至流行文化，成為跨世代的傳奇。《凡爾賽玫瑰》漫畫自1972年至1973年連載後，1979年改編為動畫，並於日本電視台首播，迅速成為當年最受矚目的動畫之一，動畫版在當年締造高收視紀錄，更在歐洲地區如法國、義大利等地引發熱潮，法國甚至將其譽為「最美的日本動畫」。

其實1970年代的日本社會，女性漫畫家仍受到性別歧視，池田理代子當時就曾面臨原稿費僅為男性漫畫家的一半的不公平待遇 。然而，她為《凡爾賽玫瑰》創作的奧斯卡·法蘭索瓦，打破性別框架，成為一個不被傳統規範束縛的女性角色，她不僅是法國皇家衛隊的隊長，更在歷史動盪中追尋自我價值。

池田理代子當年在《Margaret》雜誌連載本作時，曾被編輯質疑「歷史題材不會受歡迎。」但她堅定地回應，「我絕對會讓它成功，我希望能創造出一個打破性別與階級界限的角色，而奧斯卡正是這樣的存在。」

池田理代子2022年接受日本藝術網路媒體《美術館NAVI》訪談時表示，「那時連『性別』這個詞都還沒有，打工時遇到上司性騷擾只能離職，年輕女孩就是會遇到這種事。」不過，她強調並非刻意要透過作品來抗議性別不平等，「創作就像泉水般自然湧現，我只是畫出自己想畫的東西，一切價值判斷與準則、帶來的深思與發想，都用作品來決勝負。」《凡爾賽玫瑰》日文配音動畫版即將於3月26日起在公視+ 獨家播出，見證奧斯卡、瑪莉·安東妮德、安德烈等角色如何在歷史洪流中，綻放屬於自己的光芒。