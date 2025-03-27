《對馬戰鬼》真實神社全面禁止遊客　竟是遭到多種無禮惡行

記者黃冠瑋／綜合報導

由Sucker Punch打造的 PS4 獨佔遊戲《對馬戰鬼》以12世紀元日戰爭為背景，取自真實世界對馬島，上市後獲得玩家極高好評。真實世界中島上的「和多都美神社」先前就因颱風損毀，經遊戲粉絲募資重建後才得以復原，近日卻傳出該神社全面禁止觀光客進入，原因竟是神社一直受到外來遊客「無禮行為」。

▼《對馬戰鬼》取自對馬島的「和多都美神社」場景 。（圖／翻攝自Twitter、instagram／@ac_landmarks、tsushima_watadzumijinja）

近期由於《刺客教條：暗影者》中對日本文化歷史曲解以及遊戲中可破壞神社（現已修正），導致日本以及玩家格外關注，甚至此項爭議延燒到日本政壇上。先前日本首相針對此事就作出回應，「破壞神社相當於對國家的侮辱，是絕對不允許的，我們應該尊重一個國家文化和宗教根本」，不料近日卻傳出不尊重神社的消息，根據外媒報導，位於日本對馬島的「和多都美神社」宣布禁止除了氏子（與神社有地緣關係的居民）以及崇敬參拜者（敬獻供物的信徒）以外的任何人入內，理由是「外國人犯下了嚴重且不可原諒的不尊重行為」。

此神社之所以有許多遊客慕名前來，是因為《對馬戰鬼》遊戲取自對馬島的真實場景，遊戲上市後獲得了玩家極高好評，也由於對馬島位於日本九州及朝鮮半島的正中央，因此吸引了不少韓國觀光客前來參拜。

過去「和多都美神社」就曾經因為受到颱風侵襲，導致神社的大鳥居因此毀壞，對此《對馬戰鬼》粉絲為了重建神社募捐了2710萬日幣（大約新台幣596萬），超過原本預期的五倍，因此神社官方還特地感謝玩家們熱心的支持。

如今官方23日宣布全面禁止遊客進入，原因竟是神社深受韓國遊客的不當行為所擾，包括在境內吸菸、亂丟垃圾、投擲石塊，甚至隨地便溺，更發生神社職員22日遭到暴力攻擊的事件，具體細節並未被公開，僅用「極其重大、無法寬恕的不敬行為」代稱。對此神社官方也表示，「針對遊客的種種問題，他們曾多次向市政府、觀光物產協會及長崎縣警方求助未果，神社職員不僅面臨神域遭破壞的巨大精神痛苦，更屢次遭受暴言與暴力對待，讓神社感受到經營上的嚴峻危機，才做了此想決定」。