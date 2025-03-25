「卡比之父」櫻井政博曝日本遊戲業未來關鍵：無須迎合西方市場

記者楊智仁／綜合報導

以《星之卡比》系列與《任天堂明星大亂鬥》系列等多部人氣作品聞名的遊戲創作者「櫻井政博」，先前在文化廳主辦的「第 75 回藝術選獎贈呈式・祝賀會」中獲得媒體藝術部門・藝術選獎文部科學大臣賞，接受 entax 專訪時他也談到對於日本遊戲業界未來的看法。

▼櫻井政博獲獎。（圖／翻攝自@Sora_Sakurai推特）

藝術選獎文部科學大臣賞是頒發給在藝術各領域中表現優異，或對產業有傑出貢獻之人士。櫻井此次獲獎，是因為他透過 YouTube 頻道「桜井政博のゲーム作るには。」分享自身從事遊戲製作的經驗與知識，並獲得極高評價。而關於媒體所問到「海外市場快速崛起，日本遊戲要如何走下去」，櫻井政博認為應該專注於自己所喜愛的事物，「雖然不是什麼具體建議，不過就整體趨勢來看，我覺得日本人應該更勇於堅持做自己喜歡的東西。」

櫻井繼續說到，「美國常有為了市場需求而『美式化』的作品，這種文化也沒錯，可說是為了貼近市場競爭結果所決定的標準化規格。但海外玩家喜歡日本遊戲的點，並不在於那些標準化的部分，而是日本獨特創意與風格，我覺得更理想的模式，是創作者可以依照自己所喜歡的方式創作，並且被市場接受讓玩家享受其中。」

最後櫻井也給予未來希望投身遊戲產業的年輕人一些建議，「我想『自由去做想做的事』是最重要的吧，這次我嘗試了很多不同節目與頻道製作，才發現自己其實並不擅長說話（笑）。把想法傳達出去是非常困難的，但我透過頻道，也希望讓大家知道每個人都有自己的見解，希望各位都能向著自己相信的方向邁進。」