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《My Little Puppy》預告看完就想哭！柯基踏上天國尋找主人全淚崩

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發團隊Dreamotion所推出的冒險遊戲《My Little Puppy》於24日在Steam平台上先行開放免費試玩版，玩家將化身已逝的柯基犬小柯，離開小狗天堂並踏上尋找原先主人的旅途，只為了與主人再續前緣。對此許多網友表示，「玩了感覺會很想哭」、「狗狗的世界就是如此單純」。

▼《My Little Puppy》24日在Steam平台上先行開放免費試玩。（圖／翻攝自YouTube／Dreamotion Inc.）

▲▼《My Little Puppy》24日在Steam平台上先行開放免費試玩。（圖／翻攝自YouTube／Dreamotion Inc.）

《My Little Puppy》是一款狗狗模擬冒險遊戲，以「聽說人死後，先離世的小狗會上前迎接」為遊戲主題，劇情講述柯基犬小柯原是一隻流浪狗，但從牠斷尾來看，明顯地知道有被虐待過，已經8歲的牠全身上下都是病痛，只能關在狹窄的鐵籠裡過日子。直到某天，奇蹟似地遇到了新主人。雖然新主人邋遢並且糊塗，但他對小柯非常好，因此小柯幸福地過完餘下短暫的狗生，跨越了彩虹橋進入了小狗天堂。

直到小柯在天堂的某天，突然聞到熟悉的主人味道，焦急的牠不顧危險，離開小狗天堂並踏上迎接主人的旅程。對此官方表示，「雖然《My Little Puppy》是描述小狗的故事，但遊戲中相遇、離別和再會，終究也是我們大家會面臨到的問題，希望藉著此款遊戲讓曾是孤獨的朋友期盼與對的人再次相遇」。

此外許多網友也表示，「狗狗的世界就是如此單純」、「讓我想起以前的所養的狗狗了」、「玩了感覺會很想哭」、「好可愛迫不及待想玩了」。

關鍵字：My Little Puppy柯基免費仔

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