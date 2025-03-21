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營收創歷年新高！王俊博喊話「我愛服務人」：讓智冠走向最高峰

記者蘇晟彥／台北報導

智冠集團 21日舉辦春酒，席開百桌犒賞員工，近年少在媒體面前亮相的董事長王俊博也參與盛會，並接受媒體聯訪。他指出，智冠今年第42個年頭，自己從30歲時就在這打拼，自己今年72歲，但就像27歲的拼勁一樣，希望自己能在這輩子帶領智冠走向最高峰。

▼智冠集團董事長王俊博罕見在媒體面前亮相，喊話「要帶領智冠走向高峰」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 王俊博,智冠董事長,智冠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

智冠集團 21日舉辦春酒，以「一站式服務尚勇」作為主題，邀請員工、媒體共襄盛舉。近年智冠集團透過資源整合提升加值服務，持續深化「街頭玩家見面話會」，在今年立下目標要打造「虛實整合影像互動體驗」，滿足遊戲、生活消費等在實體通路的即時宣傳需求。截至今年，已經佈建超過1,800家實體透露，從台北、高雄兩大攝影棚遠端即時連線，讓消費者可以面對面互動，強化社群。

王俊博在接受聯訪時表示，自己雖已72歲，仍保有年輕人的衝勁，並致力於將智冠帶向國際舞台，希望在有生之年能帶領智冠衝向最高峰。針對遊戲老本業，今年預計將帶來《吞食天地虛擬世界》、《飄流幻境 Re：星之方舟》、《天命尋秦記》及《風色幻想 NeXus》等四款遊戲，同時會與台灣十大頂流VTuber合作，打造互動性更強的娛樂體驗。

但王俊博強調，遊戲市場變化太快，再加上遊戲的開發風險太高，近年並沒有太多遊戲開發的案例，智冠選擇提供一站式服務，希望透過「服務」來讓所有遊戲商滿意，同時也斷調整自身策略，以迎合年輕玩家的需求。同時他也感性說，「讓遊戲公司每一家都可以100%的滿意，這是我認為我這一輩子的命也是智冠的使命，也是我這一生我感覺最滿意的一件事情。」

智冠2024年全年合併營收67.74億元，年增8％，歸屬母公司業主淨利11.39億元，年增32％，創2011年以來新高。

關鍵字：智冠

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