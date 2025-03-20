《排球少年》聯名服飾亮相　烏野球衣、音駒大學T再現劇場版經典

記者楊智仁／綜合報導

超人氣日本動漫《排球少年!!》由古舘春一創作，先前推出劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》掀起熱潮，如今續集《排球少年!! VS小巨人》也確定登上大銀幕，乘著熱潮，作品與線上服飾購物網站 ZOZOTOWN 聯名，帶來限定聯名服飾，好看造型讓不少「排民」相當興奮。

▼排球少年 X ZOZOTOWN。（圖／翻攝自@animehaikyu_com推特）

《排球少年!!》自 2012 年至 2020 年在《週刊少年Jump》上連載。故事講述中學時期遭遇慘敗的日向翔陽，與當時對手的影山飛雄在烏野高校的排球隊重新相遇，並共同努力爭取頂尖榮譽。漫畫累積發行量超過 7000 萬。動畫一共推出 4 季，劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》2024 年上映，成功突破全球 200 億日圓票房收入。

而這次「排球少年 X ZOZOTOWN」限定聯名服飾預計 3 月 21 日 開賣，以「烏野高校、音駒高校、梟谷學園」三所高中的的校徽、代表色及經典圖騰為主題，帶來包含「球衣、運動外套、T-shirt、大學 T、鑰匙圈、托特包」等相關服飾及商品，背景乾淨顏色搭配上烏鴉、貓等動物圖騰簡潔好搭配。