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《暗黑破壞神 永生不朽》重大更新！設計師揭劇情安排

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神 永生不朽》即將迎來第十一次重大更新「扭曲荒原」，預計在3月21日正式登場。此次更新將帶玩家深入原始夏佛荒原，體驗全新重製戰場，對此，遊戲團隊資深劇情設計師Ryan Quinn於18日接受訪問，談到關於2025年更新計畫與後續劇情安排。

▼《暗黑破壞神 永生不朽》「扭曲荒原」預計3月21日正式登場。（圖／翻攝自Twitter／@DiabloImmortal）

▲▼《暗黑破壞神 永生不朽》重大更新「扭曲荒原」，預計3月21日正式登場。（圖／翻攝自Twitter／@DiabloImmortal）

在近期公布的《暗黑破壞神 永生不朽》更新計畫中，宣告了全新故事線「瘋狂時代」的開啟，並且此次故事線將一路延續到年底，首個重大更新「扭曲荒原」也將在3月21日上線。在此次重大更新中，玩家將前往神秘原始的夏佛荒原，親身面對大地產生的動亂。由於地貌已經產生扭曲變形，渴望原始的妖精也因此受到影響 ，玩家將與森林守護者（德魯伊）和女巫互相合作，揭開動亂的原因。

經過去年迪亞布羅被玩家擊敗後，官方這次為了遊戲後續，制定新主題「瘋狂時代」，從字面上意思不僅傳達了混亂與崩潰，更像是一種超脫現實、脫離常軌的異變。對此，資深劇情設計師Ryan Quinn說道，「以故事上來說，我們覺得今年是《暗黑破壞神 永生不朽》面臨轉變的一年，隨著玩家擊敗了恐懼之王迪亞布羅後，在故事上有機會讓一些新的勢力在聖休亞瑞崛起，同時讓老敵人開啟復仇之路，除了故事之外，也希望把這個主題元素不只是呈現在故事當中，而是將整個大地瘋狂的氛圍都呈現在玩家的造型、裝備或是其他跟主線劇情不一樣的細節，希望能夠把這個瘋狂元素呈現出來 」。

由於《暗黑破壞神 永生不朽》故事背景設定在二代至三代之間，玩家已經知道三代劇情的情況，因此故事設計部分會有所限制。對此Ryan也表示，「難免會有一些限制，但還是有相當高的自由度。當團隊內部在討論時，我們會認為《暗黑破壞神 永生不朽》是《暗黑破壞神 2：毀滅之王》的續篇，而在前兩年的劇情發展上，也可以明顯看出本作是在延續《暗黑破壞神 2》故事」。

Ryan也談到關於此次「扭曲荒原」的更新細節，「就遊戲設計來說的話，首先將會面對自然妖精這個全新的敵人。我們希望呈現自然妖精與大自然比較緊密的關係，所以他們可能會在地上攀爬或是從土裡冒出來，以此呈現出森林的飢餓感和腐化感。另外，針對光線設計做了新嘗試，將會利用日夜變化來創造視覺上新效果，希望透過這個方式來改變遊戲的整個氛圍。舉例來說，在夏佛荒原的森林地區樹冠層是非常茂密，基本上只有一點光線能照射到地面，因此白天玩家可以看到一個非常原始、漂亮的森林，但當夜幕降臨時，這裡突然會讓人感到絕望、幽閉恐懼的感覺」。就目前Ryan也表示，光線變化都還只是用在視覺效果上，他也希望聽取玩家意見，以此做後續規畫調整。

關鍵字：暗黑破壞神永生不朽瘋狂時代扭曲荒原

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