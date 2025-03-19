荒木飛呂彥憶手塚治虫的手「柔軟溫暖」　網笑：JoJo是紀錄片

記者楊智仁／綜合報導

現年 64 歲，以《JOJO的奇妙冒險》系列聞名的人氣漫畫家荒木飛呂彦，日前在兵庫縣寶塚飯店舉辦一場座談會。本次座談會原定名額為 800 人，但報名人數卻超過 10 倍，甚至有來自宮城縣、福岡縣粉絲特地前來參加，現場聽眾聚精會神地聆聽荒木飛呂彦分享的創作秘辛，氣氛相當熱烈。

▼荒木飛呂彦分享創作秘辛。（圖／翻攝自@livedoornews推特）

荒木飛呂彦出身於仙台市，1980 年在集英社舉辦的「手塚獎」中獲得準入選，並於 1986 年開始在《週刊少年 Jump》連載《JOJO的奇妙冒險》，該系列至今已發展至第九部，並改編為動畫、遊戲、電影，受到國內外粉絲的熱烈支持。本次活動是為了紀念寶塚市立手塚治虫紀念館開館 30 周年，荒木飛呂彦在會中談及自己與與寶塚市淵源深厚的漫畫巨匠手塚治虫之間的關係。

這次是荒木首次造訪寶塚，他回憶起自己新人時期曾與日本傳奇手塚治虫握手的經歷，感慨到，「他的手像大師一樣，柔軟而輕盈。」此外，他還特地重讀手塚治虫的代表作《怪醫黑傑克》第一卷，「即使現在來看，劇情發展仍然震撼人心，完全不覺得過時。」他也坦言，自己創作深受手塚作品的影響。

而荒木的此番發言也讓粉絲們笑喊，「就說 JoJo 是紀錄片了，裡面都是真人真事」、「傑出的一手」、「我不做人類啦手塚老師」、「吉良吉影是你？」、「這是替身攻擊！」