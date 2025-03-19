生活模擬《inZOI》開放試玩版　3／20觀看直播拿獎勵

記者黃冠瑋／綜合報導

韓國遊戲開發商KRAFTON於日前宣布生活模擬新作《inZOI》將在3月28日於Steam上展開體驗。官方這次為了讓玩家搶先體驗遊戲樂趣，特別推出「inZOI：創意工作室」（inZOI：Creative Studio）開放玩家打造客製化角色（捏臉系統）和建築系統，官方也預告20日實況主能先行遊玩，玩家觀看直播可獲得序號獎勵。

▼「inZOI：創意工作室」預計3月23日於Steam上開放所有玩家免費下載。（圖／翻攝自YouTube／inZOI）



《inZOI》是由KRAFTON旗下inZOI Studio所開發的生活模擬遊戲，玩家可以在遊戲中模擬現實生活，包括自訂多種細節的工具，以及定製捏臉角色和建造夢想中的房屋，同時體驗各種生活事件，像是尋找工作，開啟屬於自己的職業生涯，或是透過互動交流，體驗生活的酸甜滋味。

根據官方公告，為了回饋大家一直以來的關注與支持，「inZOI：創意工作室」預計3月20日開放，實況主可以搶先自由直播《inZOI》。至於玩家則是可透過觀看Twitch等平台的指定直播，只要觀看15分鐘的《inZOI》相關直播，或是觀看《inZOI》Steam商店頁面上的直播30分鐘，就能獲得「Drops獎勵」取得測試資格。另外，官方也預計在3月23日直接在Steam上開放「創意工作室」給所有玩家免費下載。

對此執行長兼製作人暨總監Hyungjun‘Kjun’Kim表示，「我希望打造一款讓每個人都能成為創作者的遊戲，透過獨特的生命故事展現自我。然而，開發《inZOI》是一項巨大的挑戰，因為我們幾乎沒有參考對象，必須對遊戲的每個元素進行無數次實驗 」。