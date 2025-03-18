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《聯盟戰棋》S14「機動魔都」搶先看　19日登陸PBE開玩

記者蘇晟彥／綜合報導

《聯盟戰棋》S13「追尋奧術」棋手皇冠盃（Tactician's Crown）舉辦期間，官方公布下一季度將以「機動魔都」作為主題，同時 19 日登陸PBE伺服器，18日官方釋出相關預告、遊戲亮點，5費英雄陣容中，歐羅拉和柯布柯將穿上全新戰鬥魔王行頭，迎來他們的《聯盟戰棋》首秀。煞蜜拉、維爾戈、雷尼克頓、蓋倫、札克和烏爾加特也將成為傳說陣容的一員。

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「機動魔都」將推出一系列強大的英雄，在街頭與摩天大樓上，為爭奪霸權展開激烈戰鬥。千呼萬喚，經過漫長等待後，辣個男人終於在「機動魔都」始出來啦！薩科將以1費英雄回歸，而一直以來備受喜愛的布蘭德及亞菲利歐則作為4費主力回歸。5費英雄陣容中，歐羅拉和柯布柯將穿上全新戰鬥魔王行頭，迎來他們的《聯盟戰棋》首秀。煞蜜拉、維爾戈、雷尼克頓、蓋倫、札克和烏爾加特也將成為傳說陣容的一員！

特性與起源
「機動魔都」帶來全新特性與起源，考驗玩家跳脫框架思考的能力：
● 街頭狂魔：啟動街頭狂魔棋格來強化你的英雄。街頭狂魔單位擺在標記的棋格內能力值將加倍，而簽名棋格則能賦予更強大的增益。
● 百獸特攻隊：從受到《英雄聯盟》「魔獸成群」模式啟發的各式武器中選擇你的致勝利器。這些武器會在戰鬥期間自動發動，在關鍵時刻逆轉戰局。特攻隊成員包含汎、悠咪、雷歐娜及歐羅拉。
● 開運金牛：開運金牛英雄的傷害提升，且會在戰鬥中掉落金幣。在回合內大撒幣可以永久提升增益，但也需要謹慎規劃下一輪的投資策略。
● 破譯師：破譯師英雄會在戰鬥落敗或擊殺敵人時獲得情報，可於特定回合將情報兌換成戰利品。擁有的破譯師英雄越多，你能掌控的情報就越多。
● 罪惡集團：可透過黑街霸主帽子升級1名罪惡集團英雄，強化其技能。罪惡集團（5）時，可以將1名英雄升級成黑街霸主，更進一步增強其戰力。罪惡集團（7）時，黑街霸主將變得更強，還會獲得額外增益！
● 賽博霸主（約德爾）：賽博霸主即將佔據「機動魔都」，他們是由約德爾人組成的派系，會隨著等級提升而增大體型，強度也會同時增加！人小志氣高，這群約德爾人在戰場上造成的傷害可是比體型大得多了！
棋組機制：駭入
在「機動魔都」，駭客已滲透《聯盟戰棋》的核心系統，如開局奇遇、商店、晶球、聯合徵召和增幅裝置，為遊戲帶來各種意想不到的變數。不過別擔心——這些駭客是來幫你的，他們會創造「駭客小意外」，讓遊戲變得更有趣且充滿驚喜。例如：增幅裝置駭入會讓玩家陷入艱難的抉擇：是要一件很強的增幅裝置還是兩件弱一點的？另外，還有對增幅裝置欄位的特殊變化，像是過去棋組中的增幅裝置：黑市。商店也可能被駭入，出現幸運（量身打造）商店，或是2星英雄也可能驚喜現身。

此外，故障版聯合徵召也回歸啦，可能會帶來特殊驚喜像是額外的道具、鐵砧，或是更稀有的、帶著隨機徽章的魔像。這些駭入的驚喜會平均分配給大廳內所有玩家，確保每個人的體驗都一樣有趣、一樣混亂。令人又愛又恨的駭客行動讓戰局更千變萬化，「機動魔都」將讓《聯盟戰棋》變得難以預測且充滿刺激！

焦點風格裝飾
 「機動魔都」將帶來多款全新造型，包括「菁英計畫 無縛英雄 汎」、「氣象主播 聯萌英雄 珍娜」、「菁英計畫：臨淵 競技場」，以及新登場的聯盟精靈搭檔「小黑跟小白」與傳送門造型！

隨著「機動魔都」的推出，玩家可以自訂傳送門、競技場、攻擊特效以及聯盟棋手。新的傳送門設計涵蓋甚廣，有以菁英計畫為靈感的傳送門、還有其他風格獨特的選項，讓玩家都能根據偏好來選擇。傳送門是聯盟棋手穿梭於戰棋世界的管道，我們已經開發特殊形式的傳送門一段時間了，讓玩家能夠更進一步來個人化遊戲。

雙人搭檔與滴答克的試煉
 頗受好評的雙人搭檔模式正式離開工坊，永久成為《聯盟戰棋》體驗的一環！我們還將推出多項令人期待的更新，比如預組隊伍房間，玩家可以邀請最多7位好友一起遊玩雙人搭檔。新增的團隊合作大砲將取代忠誠符文，讓玩家能夠在戰鬥期間發射英雄及道具給他們的隊友。贈禮軍火庫也將迎來更新，禮物再次免費放送啦。

隨著「機動魔都」推出，滴答克的試煉也將迎來改版，打造深受玩家喜愛的PvE體驗，讓玩家能在無壓力及時間限制的環境下熟悉新版本的玩法。滴答克的試煉將在「機動魔都」上線期間持續開放！

電競
「機動魔都」將為《聯盟戰棋》帶來全新比賽層級，將於後續的棋組啟動。選手將根據「機動魔都」的表現爭奪區域賽的門票，才有資格參加S15的全新層級的比賽。新層級的比賽將與聯盟棋手試煉和聯盟棋手盃並行，之後是Golden Spatula盃，最終的殿堂依然為Tactician’s Crown賽事。這些調整主要是想打造更穩定的職業賽場，給選手更好的聯賽體驗，為粉絲創造更好的觀賽體驗，還有更刺激、風險更高的遊戲。

關鍵字：聯盟戰棋

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