睽違5年！索尼成立新工作室　《黑色行動》前製作人領銜

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂近日成立全新遊戲工作室Dark Outlaw Games，並且交由《決勝時刻：黑色行動》系列製作人Jason Blundell領銜開發。對此Blundell表示，「很榮幸能創辦一間新的遊戲工作室，專為索尼開發作品」，這也是索尼多次收購開發團隊後，睽違5年設立的第一方工作室。

▼索尼互動娛樂成立全新遊戲工作室Dark Outlaw Games。（圖／翻攝自外媒gematsu）

根據外媒報導，國外Podcast節目《Bonus》邀請Jason Blundell作為嘉賓，訪談他在成為遊戲開發者的心路歷程，其中他就透露索尼互動娛樂將會成立全新遊戲工作室Dark Outlaw Games，對此他也表示，「我很榮幸能夠在PlayStation Studios內部創辦一間新的遊戲工作室，專為索尼開發作品」。

過去Blundell就曾擔任《決勝時刻：黑色行動》製作人、《黑色行動2》戰役設計總監、《黑色行動3》戰役與殭屍模式總監，以及《黑色行動4》專家（職業）與殭屍模式總監兼製作人，他在2020年離開任職13年的動視，並成為新銳團隊Deviation Games的共同創辦人，直到2022年離開，如今他領銜Dark Outlaw工作室的開發，不免讓粉絲期待未來開發的新作品。

另外，主持人也談到對於新工作室的看法，對此他則表示，「就如同名字Dark Outlaw一樣，工作室已經在幕後默默耕耘一段時間，待時機成熟、有值得分享的內容時，我們會如同從黑暗中走向光明一樣公開。但目前對我而言，最重要的是遊戲，而不是工作室的名氣，所以現階段不會大張旗鼓宣傳，而是想先拿出點成績來」。

至於工作室目前第一款遊戲進展如何，他則表示不願透漏太多，稱還在招募新員工，目前維持低調發展，即使團隊已經運作一段時間，卻還在處於磨合階段，所以正想嘗試各種想法，但他畢竟本質還是一名程式設計師，因此他會不斷檢驗團隊的假設，看看提出的概念是否可行。