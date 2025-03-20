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《浩劫前夕》不滿被稱「詐騙」　提告俄國媒體妨害名譽

記者黃冠瑋／綜合報導

由開發商Fntastic製作的末日生存遊戲《浩劫前夕》，在2023年12月推出四天後就下架關服，原因是遊戲中充滿Bug和貧乏畫面與原先預告有所落差，導致玩家在Steam給予極差的壓倒性負評。然而近日Fntastic傳出要提告俄羅斯小眾媒體，理由是對方在報導稱《浩劫前夕》是「詐騙」，認為損害了Fntastic的聲譽。

▼《浩劫前夕》於2023年12月推出四天後就下架關服 。（圖／翻攝自YouTube／IGN）

▲▼《浩劫前夕》於2023年12月推出四天後就下架關服 。（圖／翻攝自YouTube／IGN）

《浩劫前夕》原先於2021年1月首次公開，預告玩家遊戲以未來為背景，需操控一個角色，在經歷世界末日的虛構城市中探索，由於這座城市已被喪屍佔領，角色需要在城市中生存並撒離，並且官方強調主打多人開放世界與沉浸遊戲體驗。公開後曾一度是玩家在Steam上最受期待的遊戲之一，但沒想到官方在2023年搶先開放玩家體驗，遊戲中卻出現滿滿的bug與貧乏畫面，並且與原預告中有諸多不合的地方，導致玩家給予極差的壓倒性負評，因此官方也在遊戲推出四天後草草收攤。

然而近日根據外媒報導，Fntastic提告俄羅斯的小眾媒體「Yakutia.Info」，原因是Fntastic不滿該媒體報導的兩篇文章：一篇是把《浩劫前夕》稱作「騙局」（скам 翻譯自 scam），另一篇則是該媒體引述YouTube影片評論，稱《浩劫前夕》部分遊戲機制是「抄襲」其他遊戲，另一項原因則是，Yakutia.Info屬當地一家新聞小網站，位處俄羅斯的「亞庫次克」，該地正是Fntastic創辦人Eduard和Aisen Gotovtsev兄弟的家鄉，因此Fntastic覺得這已經嚴重妨害到他們公司的聲譽。

該媒體在收到法院文件後，於是決定把文章的「詐騙」一詞改成類似「尷尬」（embarrassment）或「失誤」（blunder）的詞彙，另一篇則是把稱《浩劫前夕》「抄襲」其他遊戲的地方改成以「借鑒」的方式，並且補充得更完整。然而Fntastic依然感到不滿意，要求該媒體撤除文章並且聲明道歉，不料該媒體以「侵犯言論自由」為由拒絕妥協，並決定後續事情交由法庭處理。

關鍵字：浩劫前夕Fntastic

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