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Valve回顧2024年度報告　人數暴增、開發收益驚人成長

記者黃冠瑋／綜合報導

Valve14 日釋出Steam平台2024年度回顧，分享過去 1 年多的平台數據、推出的工具等。其中Valve指出2024年是成長大爆發的一年，光是去年12月，最高同時上線人數首次突破3,900萬（目前已經4,000萬），玩家消費力、開發者收益、遊玩時數也有明顯成長。

▼Steam平台2024年度回顧報告。（圖／翻攝自Steam）

▲▼Steam平台2024年度回顧報告。（圖／翻攝自Steam）

Valve自2003年創立以來上架了許多遊戲，至今已是公認的PC遊戲產業龍頭，遊戲包含了獨立遊戲到3A大作等，並且皆被發行商、開發者、玩家頻繁運用。光是2023年的熱門新作就吸引了170萬名新玩家加入，這些新玩家不僅喜愛遊戲，更展現了驚人的消費力。

根據 Steam平台釋出的2024年度回顧報告，顯示2024年1月至2025年3月期間，玩家在其他新遊戲中暢玩超過1.41億小時，並額外貢獻了2000萬美元（新台幣 6.6 億元） 的遊戲內微交易交易額，以及7300萬美元（大約新台幣24億元）的付費遊戲和DLC消費，總計將近1億美元（大約新台幣33億元）。報告中也提到，光是最高同時上線使用者數量就突破 3,900萬（目前已經4,000萬），從2020年3月以來翻了將近1倍，顯示玩家社群持續壯大。

對於玩家而言，Steam平台不僅僅是一個遊戲店面，也還提供了社交社群、遊戲探索和互動式活動。對此Valve指出，「許多玩家不僅啟動Steam來玩遊戲，還會持續發掘新遊戲，帶動整體遊戲市場的活躍度」。官方也表示，「2024年對Steam上的新遊戲來說是豐收的一年，超過200款新作在發售首月就創下超過100萬美元（換算新台幣3300萬元） 的銷售佳績，年度新發行產品收益較2014年成長近10倍，而2024年共有超過 500 款新遊戲在發行首月內創造超過25萬美元收益（大約新台幣824 萬元），較2023年成長27%。

此外，Steam Deck掌機在2024年持續受到玩家熱烈歡迎，光是在Steam平台上就累積了3.3億小時遊玩時間，較2023年大幅成長64%，這些成績都證明了Valve營運相當成功。對此Valve也承諾未來將會持續改進Steam和Steamworks，透過研討會、圓桌論壇與開發者社群交流，不斷提升平台功能，讓2025年提更完善的遊戲體驗。

▼Steam新發行產品收益較2014年成長近10倍。（圖／翻攝自Steam）

▲▼Steam平台2024年度回顧報告。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：Steam

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