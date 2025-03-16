AnimeJapan萬票選「最想動畫化作品」　Jump《鵺之陰陽師》奪冠

記者楊智仁／綜合報導

AnimeJapan 是日本相當大型的動畫活動，2025 年這次的盛會馬上要在下周末 3 月 22 日、23 日登場，日前官方也公開了「最希望能動畫化的漫畫」票選活動，在 156,909 票的選擇下，《週刊少年Jump》連載《鵺之陰陽師》榮獲第一名。

▼最希望動畫化作品票選。（圖／翻攝自AnimeJapan）

《鵺之陰陽師》故事描述從小就能看到「幻妖」的少年夜島學郎，在高中入學的那一天與被封印在學校內的大幻妖「鵺」相遇了。極度喜歡人類次文化，同時因為被封印緣故無法離開學校的鵺不希望人類毀滅，於是她將力量分給有辦法目擊到她的夜島學郎，並鍛鍊他成為一位獨當一面的戰士。其後學郎邂逅了少女陰陽師周防七咲，與其一同討伐幻妖，而覬覦鵺力量的陰陽師藤乃一族也派出刺客意圖奪去鵺的力量，學郎與鵺和襲來的陰陽師們展開了戰鬥。

《鵺之陰陽師》是江康太創作的少年漫畫，自《週刊少年Jump》2023 起開始連載，描述少年少女與幻妖以校園為舞臺的新現代陰陽師譚，並融入王道戰鬥、戀愛喜劇等要素，在這次 AnimeJapan 「最希望能動畫化的漫畫」票選活動中，獲得第一名，接下來排名分別是「ウソツキ！ゴクオーくん、螢火蟲的出嫁、惡靈剋星、幼稚園 WARS」，更多詳細情報可至官網查看。