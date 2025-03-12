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蠟筆小新外傳「廣志午餐之道」動畫化　網看畫風認不出：這誰

記者楊智仁／綜合報導

在漫畫網站「まんがクレヨンしんちゃん.com」連載的作品《野原廣志的午餐之道》宣布將電視動畫化，並預計於10 月播出。本作主角野原廣志將由《蠟筆小新》系列中的聲優森川智之繼續擔任配音。

▼《野原廣志的午餐之道》動畫化。（圖／翻攝自@Hiroshi_LunchTV推特）▲▼廣志。（圖／翻攝自推特）

本作是日本國民級漫畫《蠟筆小新》的官方衍生作品，由塚原洋一創作 2015 年 12 月起於《月刊漫畫タウン》（雙葉社）連載。故事圍繞小新父親 35 歲的上班族野原廣志，講述他在繁忙的工作中，如何利用有限的零用錢與午休時間，追求極致的午餐體驗，展現他的「午餐之道」。

原作作者 塚原洋一表示，「當我得知作品將動畫化時，感覺就像飛上了天，因為製作團隊完全理解了作品精髓。當我看到動畫成品時，更是感動不已，森川智之聲音加入後，我的感動已經超越了銀河！」動畫導演 西山司則笑喊，「在劇本會議、錄音、討論時，大家的肚子總是在叫（笑）。這部作品是我們懷著飢餓感製作出來的，希望大家能多多支持！」

野原廣志聲優 森川智之，「這次廣志的獨白特別多，台詞量爆炸！導致我錄音時不斷消耗熱量，看到動畫裡的美食時肚子更是餓到受不了，NG 連連。」

由於本作在台灣並不熱門，加上主視覺與原本的《蠟筆小新》廣志有很大的不同，消息一出也讓網友們喊到，「這是誰...」、「廣志先生有去醫美」、「用腳臭來驗明正身嗎」、「頭髮越來越捲了」。

關鍵字：蠟筆小新

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