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《GTA 6》將賣破100美元？分析師預測Take-Two定價計畫

記者楊智仁／綜合報導

Take-Two 可能計劃將《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto 6）的售價定在前所未有的「100 美元或更高」的價格，這一消息來自 Wedbush Securities 的股票研究董事總經理 Michael Pachter。

▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）▲▼《GTA 6》為今年最受矚目作品。（圖／翻攝自Rockstar Games）

根據外媒報導，這位分析師在本周發佈的研究報告中討論 Rockstar 母公司 Take-Two 對這款重磅遊戲定價計劃，「我們認為公司計劃以一個前所未有的價格出售這款遊戲，管理層會透過提供大量的遊戲貨幣作為獎勵，來鼓勵消費者為每份遊戲支付 100 美元或更高的價格，這些貨幣可用於《GTA Online》。」

Pachter 繼續說到，「將線上遊戲體驗與高端遊戲結合並非沒有先例，例如動視（Activision）在推出年度《決勝時刻》（Call of Duty）高端遊戲版本之前，就已經透過《決勝時刻：現代戰域》和《決勝時刻 Mobile》內容進行整合。在動視案例中，這種整合讓《決勝時刻》高端遊戲銷量提高 40%；對 Take-Two 而言，如果成功整合《GTA Online》和《GTA 6》能夠讓這款高端遊戲達到 100 美元的價格。」

這並非首次有關 Rockstar 即將推出的遊戲定價 100 美元的傳聞，此前就有消息稱，其他開發商和發行商希望《GTA 6》價格能定在 80 至 100 美元之間，這將讓更多公司有理由提高其遊戲軟體的售價。早在 2020 年 8 月，Take-Two 發布的《NBA 2K21》成為首款以 70 美元售價上市的次世代遊戲，隨後其他發行商也紛紛效仿。

關鍵字：GTA 6

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