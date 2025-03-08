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《直到黎明 重製版》團隊被爆再次裁員「只剩創辦人、少數員工」

記者黃冠瑋／綜合報導

《直到黎明：重製版》由Ballistic Moon工作室所開發，於2024年推出後，在銷量上可說是差強人意。遊戲上市前，官方就說明，「公司進行了一輪裁員，以確保工作室的未來」。然而近日證實，公司再度爆出大量裁員，並且只剩創辦人和少數員工，不免讓玩家擔心，是否影響遊戲後續更新。

▼《直到黎明：重製版》開發團隊再度受到裁員。（圖／翻攝自insider gaming）

▲▼《直到黎明：重製版》開發團隊再度受到裁員。（圖／翻攝自insider gaming）

根據外媒Insider Gaming報導，Ballistic Moon工作室去年9月宣布，將撤裁40名員工，其餘工作人員，將持續為10月，發布的《直到黎明：重製版》，進行支援與更新。然而，12月卻爆出，公司悄悄解僱，剩餘開發人員（約20名員工），並且連帶整個公關、行銷團隊都已解散，只留下創辦人和少數員工。據消息人士透露，「玩家想分享，他們在遊戲中，發現的錯誤，讓開發團隊能即時修正，但現在已經沒人，為該遊戲提供補丁支援。」此消息明確指出，該工作室已呈現停擺狀態。

對此，消息人士也表示，「公司創辦人試圖，讓Ballistic Moon業務，繼續向前發展 ，並且與索尼進行討論，來獲得資金，以此更新《直到黎明：重置版》，以及製作下一款遊戲，但最終討論不盡理想」。

此外，前開發員工出面表態，「關於開發的工作室，總體來說，是一個很好的環境。許多人對我們開發團隊，所做出的成果，給予高度評價。但公司後期，卻出現無償加班情況，多數人都不太喜歡」。如今公司決定解僱的消息，他們則是樂觀看待。

另外，目前創辦人尚未發表，關閉公司的聲明，因此，如果有廠商，願意投入資金，工作室將再次啟動招募流程，引進開發人員和其他員工。

關鍵字：直到黎明Ballistic Moon

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