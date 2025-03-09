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驚悚倉儲探險《ORDER 13》登場　可愛橘貓陪伴孤獨的你

記者黃冠瑋／綜合報導

由Cybernetic Walrus 推出的倉儲模擬驚悚遊戲《ORDER 13》，在2月Steam新品節上，開放免費試玩。同時，宣布預計將在3月10日發售，玩家將孤身一人前往倉庫，完成公司派遣的任務。但在詭異氛圍下，可愛橘貓將會陪伴玩家，探索深夜倉庫的真相。

▼《ORDER 13》在2月Steam新品節上，開放免費試玩。（圖／翻攝自Steam／ORDER 13）

 ▲▼《ORDER 13》在2月Steam新品節上，開放免費試玩。（圖／翻攝自Steam／ORDER 13）

《ORDER 13》是一款倉儲模擬驚悚遊戲，遊戲開始玩家將會獨自一人，在遠距貨運中心工作，看似簡單的接訂單和打包出貨，但其實倉庫中，卻潛藏許多危險。隨著遊戲進展，昏暗的倉庫，逐漸瀰漫詭異氛圍，不僅周遭越來越暗，還會發生貨物離奇掉落。玩家僅能依靠手電筒和檢貨設備，迅速找到貨物，回到辦公室，躲避藏於黑暗中的威脅。

隨著訂單需求增加，遇到怪事機率，則逐漸變多，但值得慰藉的是，在玩家遊玩過程中，會有一隻可愛橘貓，全程陪伴。牠不僅是毛絨可愛，也是玩家需要，誓死守護的工作夥伴。牠會有生命量條，一旦離開辦公室就會漸漸減少。如果生命歸零時，橘貓會因為孤獨而死，並且結束遊戲，玩家也可以在商店購買玩具和貓糧，減緩生命降低的速度。

 此外，目前試玩版獲得玩家極度好評，遊戲預計在3月10日Steam平台開賣，將支援英、日、簡體中文語言介面。

關鍵字：ORDER 13Steam驚悚遊戲

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