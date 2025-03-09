東京池袋聖地定名「Animate大道」　區政府：動漫影響力大幅提升

記者楊智仁／綜合報導

東京都豐島區官方推特帳號於 3 月 3 日宣布，「我們已將東池袋一丁目區道通稱名設定為『Animate通 り』（ Animate 大道）」，這一消息迅速引起日本網友關注，關於區道命名背景，豐島區表示，這項制度自 1990 年度開始推行，旨在讓區內居民及來訪者更容易辨識道路名稱，同時讓街道成為人們熟悉的地標。

官方補充，「這次命名區道周邊，過去曾是區政府舊址，如今已改造為『Hareza池袋』，成為全新商業與文化據點。此外，近年來，這一帶漫畫與動畫相關產業發展迅速，動漫文化影響力與區域價值大幅提升。在這樣的背景下，當地居民提出將這條路命名為『Animate通り』建議，並最終成為區內第 62 條擁有正式通稱的道路。」

「Animate通り」周邊聚集許多與動漫文化相關的重要設施，包括「豐島區立藝術文化劇場、豐島區民中心、日本最大動漫連鎖店 Animate 池袋總店、池袋知名乙女路（乙女ロード），這裡聚集大量女性動漫迷所愛的店鋪，銷售動畫周邊商品、同人誌等，進一步鞏固池袋作為「御宅族聖地」地位。

此公告引發網友熱烈討論，一些人對於「Animate通り」正式命名感到興奮，「以前就一直叫這裡是 Animate 街，現在終於正式確定了」、「居然能讓整條路改名，Animate 太強了吧！」然而，也有部分網友對此感到不滿，「次文化就讓它保持次文化的樣子…」、「我們御宅族自己叫它『Animate通り』沒問題，但區政府正式命名感覺有點尷尬。」

「Animate通り」命名標誌著池袋動漫文化影響力的提升，也進一步確立其作為「御宅族聖地」地位。不論是支持或反對，這條街道將成為動漫迷前往池袋的全新打卡地標，未來的發展值得關注。