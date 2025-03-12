橫向遊戲《絕對魔權》即將降臨　化身反叛英雄對抗暴君

記者黃冠瑋／綜合報導



GameraGames於3月5日宣布，全新手繪動作遊戲《絕對魔權》，即將登場。玩家將扮演反叛流亡者，與太陽王展開殊死搏鬥，奪回屬於自己的魔法。對此，官方表示，「《絕對魔權》結合頂尖美術和動畫，為玩家帶來刺激的遊玩體驗」。

▼ 官方於3月5日公開最新遊戲《絕對魔權》。（圖／翻攝自Steam／絕對魔權）

《絕對魔權》是一款奇幻手繪風格、橫向動作冒險遊戲。講述，由於巫師們野心壯大，一場魔法災難從天而降，塔拉姆大陸經此浩劫，從此分崩離析。太陽王阿茲拉趁虛而入，利用這場恐慌，下令手下腥紅教團出擊，妄圖奴役一眾巫師，此時玩家將會化身孤膽英雄，反抗阿茲拉暴政。

對此，玩家將會，從四位流亡英雄選擇，加入到推翻太陽王任務，每位英雄，都各有獨特戰鬥風格。透過裝備切換、以及暢快連鎖技，搭配出多種組合，以此擊倒阿茲拉麾下精銳守衛。玩家也可利用，魔法反擊和稀有道具，逆轉局勢，享受既考驗技巧，又講究出招時機的戰鬥體驗，每一次挑戰，都能讓玩家不斷思考，面對敵人時，如何大殺四方。

▼ 《絕對魔權》透過角色切換，以此對抗敵方怪物。（圖／翻攝自Steam／絕對魔權）

此外，官方表示，「《絕對魔權》是由多家工作室聯合制作，開發商把清版動作玩法、頂尖美術、動畫製作結合在一起，為玩家帶來新奇又刺激的體驗」。Steam上目前尚未發售，還有待官方正式確定。