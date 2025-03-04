《魔物獵人》關鍵製作人辻本良三晉升！全面掌管Capcom開發部門

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《魔物獵人》製作人辻本良三晉升！全面掌管Capcom開發部門

記者楊智仁／綜合報導

Capcom 近日宣布一系列高層人事異動，其中負責《魔物獵人》系列關鍵製作人辻本良三獲得晉升，成為 Capcom 開發部門最高負責人。根據外媒報導以及 Capcom 發布公告，現任執行董事江川陽一將於 4 月 1 日辭職，並卸下首席產品官職務。

▼辻本良三(右) 曾現身電玩展。（圖／資料照）▲▼《魔物獵人》製作人辻本良三電玩展人氣爆棚　女粉送禮直呼超暖心。（圖／記者樓菀玲攝）

辻本良三自 1996 年加入 Capcom，當時他剛從大學畢業，最初參與街機遊戲的規劃與開發，如《戰鬥迴路 Battle Circuit》和《Tech Romancer》，而他的職業生涯真正起飛，是因為他對《魔物獵人》系列的貢獻。辻本良三早期參與作品包括 PS2 平台的初代《魔物獵人》以及 PSP 版本《魔物獵人攜帶版》，隨後更負責製作《魔物獵人 3》、《魔物獵人攜帶版2nd》及《魔物獵人攜帶版 3rd 》等重要作品。

自此之後，辻本良三擔任過所有《魔物獵人》主系列的製作人或執行人，其中包括 Capcom 史上最暢銷遊戲，銷量突破 2500 萬套《魔物獵人世界》 、全球銷量超過 1500 萬套《魔物獵人 崛起》 、首周末登場於 Steam 平台創下140 萬同時在線人數《魔物獵人 荒野》 ，隨著辻本良三接管 Capcom 的開發部門，未來《魔物獵人》系列勢必會繼續發光發熱。此外，他也將影響 Capcom 旗下其他知名 IP，如《惡靈古堡》、《快打旋風》等作品未來發展。

關鍵字：魔物獵人

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