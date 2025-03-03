《火影忍者》慶25周年藏彩蛋！Google搜尋「影分身」塞滿螢幕

記者楊智仁／綜合報導

20 多年前，全球迎來動漫流行文化中最具代表性的忍者「漩渦鳴人」，《火影忍者》自 1999 年開始連載，講述了鳴人成長的奮鬥之路，並在全球掀起熱潮，如今，為了慶祝《火影忍者》25 周年，Google 特別推出一個隱藏彩蛋，讓粉絲們可以親自體驗鳴人的經典招式，這個小彩蛋怎麼啟動呢，讓我們一起來看看吧。

啟動彩蛋的方法超級簡單，只需要幾個步驟：在搜尋欄輸入「Naruto / 火影忍者」，搜尋結果頁面下方，會出現一個「木葉忍者村」的標誌，點擊這個標誌，你就會看到 8-bit 風格的鳴人以經典「火影跑」姿勢衝過螢幕，接著，螢幕開始劇烈晃動，大量鳴人影分身出現，跟隨第一個鳴人奔跑 ( 不斷點木葉村標誌會跑出更多影分身 )。

這個彩蛋可不只是單純的視覺效果，還蘊含了深厚的「火影」情懷，回顧歷史，《火影忍者》漫畫第一話於 1999 年 9 月 21 日正式發行，鳴人初登場時便以影分身之術展現他的潛力，隨著故事發展，他成為影分身術最強使用者，並多次憑藉這項能力在忍者戰鬥、考試與大戰中逆轉局勢，最終成長為木葉村英雄與火影，這次 Google 彩蛋，不僅是對鳴人與粉絲的一次特別致敬，更象徵著這部作品在全球的影響力與經典地位。