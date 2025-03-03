ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《火影忍者》慶25周年藏彩蛋！Google搜尋「影分身」塞滿螢幕

記者楊智仁／綜合報導

20 多年前，全球迎來動漫流行文化中最具代表性的忍者「漩渦鳴人」，《火影忍者》自 1999 年開始連載，講述了鳴人成長的奮鬥之路，並在全球掀起熱潮，如今，為了慶祝《火影忍者》25 周年，Google 特別推出一個隱藏彩蛋，讓粉絲們可以親自體驗鳴人的經典招式，這個小彩蛋怎麼啟動呢，讓我們一起來看看吧。

▲▼ 火影。（圖／翻攝自Google）

啟動彩蛋的方法超級簡單，只需要幾個步驟：在搜尋欄輸入「Naruto / 火影忍者」，搜尋結果頁面下方，會出現一個「木葉忍者村」的標誌，點擊這個標誌，你就會看到 8-bit 風格的鳴人以經典「火影跑」姿勢衝過螢幕，接著，螢幕開始劇烈晃動，大量鳴人影分身出現，跟隨第一個鳴人奔跑 ( 不斷點木葉村標誌會跑出更多影分身 )。

這個彩蛋可不只是單純的視覺效果，還蘊含了深厚的「火影」情懷，回顧歷史，《火影忍者》漫畫第一話於 1999 年 9 月 21 日正式發行，鳴人初登場時便以影分身之術展現他的潛力，隨著故事發展，他成為影分身術最強使用者，並多次憑藉這項能力在忍者戰鬥、考試與大戰中逆轉局勢，最終成長為木葉村英雄與火影，這次 Google 彩蛋，不僅是對鳴人與粉絲的一次特別致敬，更象徵著這部作品在全球的影響力與經典地位。

關鍵字：火影忍者

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

推薦閱讀

《火影忍者》慶25周年藏彩蛋！Google搜尋「影分身」塞滿螢幕

《進擊的巨人》電影票房破億！艾連親簽「我到家了」特典逼哭粉絲

《魔物獵人 荒野》玩家遇「炎上」Bug　網笑翻：驚奇四超人？

《寶可夢》發表會眾多新作登場！CEO：目標發展100周年

《魔物獵人 荒野》效能表現褒貶不一　玩家抓一錯字可能是關鍵

睽違26年《靈異教師神眉》新動畫7月放送　招牌聲優續為神眉獻聲

高甜戀愛番衝24年度動畫！《葬送的芙莉蓮》第二名　外動畫網揭大賞

魯夫踏上NBA熱血灌籃！「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜登場

Steam玩家想「過濾AI生成遊戲」　稱AI扼殺創作靈感

《鬼滅之刃》遊戲續作8月推出　操控9柱斬惡鬼現三篇章內容

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人 荒野》效能表現褒貶不一

《寶可夢》CEO：目標發展100周年

《魔物獵人 荒野》玩家遇「炎上」Bug

「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜

《寶可夢傳說 Z-A》2025秋季登場

赤坂明新作《童話王冠》將連載

《進擊的巨人》艾連「我到家了」特典

前任天堂員工分析Switch 2發售日

《鬼滅之刃》遊戲續作8月推出

睽違26年《靈異教師神眉》新動畫7月放送

最新新聞

《火影忍者》慶25周年Google藏彩蛋

《進擊的巨人》艾連「我到家了」特典

《魔物獵人 荒野》玩家遇「炎上」Bug

《寶可夢》CEO：目標發展100周年

《魔物獵人 荒野》效能表現褒貶不一

睽違26年《靈異教師神眉》新動畫7月放送

高甜戀愛番衝2024年度動畫

「航海王 X 洛杉磯湖人」聯名之夜

Steam玩家想「過濾AI生成遊戲」

《鬼滅之刃》遊戲續作8月推出

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366