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高甜戀愛番衝24年度動畫！《葬送的芙莉蓮》第二名　外動畫網揭大賞

記者楊智仁／綜合報導

2024 年每季都有許多優秀作品帶給動漫迷不少驚喜，而大家最喜歡的作品是哪一部呢。日前國外知名動畫投票網站 Anime Corner 就公布了 2024 年度大獎，包含「我內心的糟糕念頭、葬送的芙莉蓮、敗北女角太多了、藥屋少女的獨語...」均入選。

▼Anime Corner 公布 2024 年度大獎。（圖／翻攝自Animecorner）▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）

首先看到的是 2024 年度動畫大獎，根據 5 萬多人的投票，《我內心的糟糕念頭》第二季以 10.55% 高得票率奪冠，市川山田小倆口的高甜劇情，至今仍讓粉絲們相當難忘。第二名《葬送的芙莉蓮》以 10.37% 得票率緊跟其後，環繞「生命意義」主題觸動人心，大家都想繼續跟著千年精靈踏上旅程。第三名《敗北女角太多了！》可謂是 2024 最讓人驚豔的黑馬，與常見校園戀愛喜劇不同的發展，還有可愛老八的加持，讓作品榮登 2024 動畫第三名，以下圖片可以年度動畫排行，不僅如此，Anime Corner 還有公布各獎項冠軍作品，完整名單可以至官網查詢。

▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）

年度最佳動畫：《我內心的糟糕念頭》第二季
最佳動作動畫：《BLEACH 境·界：千年血戰篇》
最佳冒險動畫：《葬送的芙莉蓮》
最佳動畫電影：《間諜家家酒 CODE: White》
最佳動畫製作：《膽大黨》
最佳角色設計：《WIND BREAKER》
最佳喜劇動畫：《為美好的世界獻上祝福！》第三季
最佳劇情動畫：《義妹生活》
最佳奇幻動畫：《葬送的芙莉蓮》
最佳懸疑動畫：《藥屋少女的獨語》
最佳原創動畫：《Girls Band Cry》
最佳戀愛動畫：《我內心的糟糕念頭》第二季
最佳科幻動畫：《怪獸8號》
最佳日常動畫：《我內心的糟糕念頭》第二季
最佳運動動畫：《藍色監獄》第二季
最佳聲優陣容：《葬送的芙莉蓮》

▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）▲▼動畫。（圖／翻攝自Animecorner）

關鍵字：動畫

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