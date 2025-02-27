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宇峻奧汀攜手智寶國際代理《FF14》繁中版！玩家見面會開放報名

記者楊智仁／綜合報導

宇峻奧汀今（27）日宣布與智寶國際聯合取得SQUARE ENIX旗下著名的FINAL FANTASY XIV（簡稱FFXIV）繁體中文PC版發行代理權；由宇峻奧汀負責營運，服務範圍包含台灣、香港、澳門、新加坡與馬來西亞等地區。 宇峻奧汀官方預告FFXIV繁體中文版將於2025 年上市以外，同時公開製作人兼導演-吉田直樹的問候影片，並邀請玩家參加3月30日舉辦的FFXIV繁中版記者會暨玩家見面會。

▲▼FINAL FANTASY 。（圖／廠商提供）

FINAL FANTASY XIV是由日本SQUARE ENIX（史克威爾艾尼克斯）公司所開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），全球累計玩家數超過3,000萬且規模持續擴大，開發團隊定期推出更新和擴展包，從『A Realm Reborn』新生至今已推出了五部資料片。 FFXIV提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，玩家可以探索艾奧傑亞廣闊的世界，遊戲劇情豐富且引人入勝，讓玩家沉浸在一個充滿冒險和情感的故事中。

FINAL FANTASY XIV屢屢在全球各項遊戲評比中得到個種獎項，包括TGA的“Best Ongoing Game”以及Best MMORPG of the Year等全球200多個獎項。 同時，FFXIV音樂風格多樣，涵蓋了交響樂、電子音樂和傳統樂器等。 獨特的配樂涵蓋了遊戲的各個方面，為玩家帶來了豐富的視聽享受而廣受好評，FFXIV在2017年得到了「最多原創音樂作品的電子遊戲」的金氏世界紀錄。

▲▼FINAL FANTASY 。（圖／廠商提供）

FINAL FANTASY XIV玩家社群以其友好和熱情著稱，玩家之間經常互相幫助，無論是新手還是老玩家，都能在社群中找到支持。 玩家積極參與遊戲的更新和活動，並經常在社交媒體上分享創意，與志同道合的玩家一起冒險和交流，建立深厚的友誼等，這些特色使FFXIV玩家社群成為一個充滿活力和溫暖大家庭。

宇峻奧汀董事長劉信表示，「我們很高興宣布FFXIV繁體中文版代理，同樣身為遊戲製作人，對於吉田先生有著極高的敬意，吉田先生在艱難的情況下承擔挑戰，以玩家需求為核心的開發理念，認真聆聽玩家的心聲並給予即時的反饋，讓FFXIV從『A Realm Reborn』版本後逐步成為玩家心目中的神作。」智寶國際董事長鄧橋表示，「智寶國際在國際ACG IP的開發與經營，一直都是以滿足粉絲的需求為最高目標。從2年前開始，與宇峻奧汀共同爭取FFXIV代理的過程中，也都是以提供玩家最好的遊戲體驗為理念，對於FFXIV繁體中文版的上市，我們充滿了興奮與期待。」

SQUARE ENIX在FFXIV營運多年後，追加開放海外營運授權，宣告這款全球知名的MMORPG將正式進駐台港澳星馬地區，製作人兼導演-吉田直樹為此特別錄製問候宣傳短片。

FFXIV自上市以來重視玩家社群凝聚，在世界各地舉辦各種活動，為迎接FINAL FANTASY XIV繁體中文版的到來，宇峻奧汀與智寶國際將於3月30日舉辦繁體中文版記者會暨玩家見面會；首次與玩家見面，營運方釋出滿滿誠意，凡報名的玩家皆能獲得遊戲坐騎-胖陸行鳥（於正式上線當天發放序號，需在發送後的15天內兌換完畢）。當天還有一系列豐富活動，內容有音樂表演、互動小遊戲、繁體中文版營運說明與吉田先生座談交流等，現場也準備了FFXIV周邊小物，邀請玩家一起點亮屬於繁體中文版的乙太之光。

此次繁體中文版記者會暨玩家見面會將開放玩家報名參加並設有活動環節。玩家可透過售票網站報名，名額有限，請儘早報名以確保參與機會。

【FINAL FANTASY XIV 繁體中文版形象官網】

【FFXIV繁中版記者會暨玩家見面會報名網站】

 ▲▼FINAL FANTASY 。（圖／廠商提供）

關鍵字：FINAL FANTASY

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