《沉默之丘2》重製獲好評！BlooberTeam與KONAMI再合作

記者黃冠瑋／綜合報導

《沉默之丘2》重製版是KONAMI與Bloober Team共同合作推出的恐怖生存遊戲。去年10月發售後，全球累計銷售就迅速突破100萬套，因此受到許多玩家關注。2月25日Bloober Team於官方正式宣布，將和KONAMI再次合作，並且Bloober Team執行長Piotr Babieno表示，「將打造全新IP且高品質作品」。

▼Bloober Team封面。（圖／翻攝自Bloober Team官網）

《沉默之丘2》重製版是由知名恐怖遊戲開發團隊Bloober Team與《沉默之丘》系列版權商KONAMI共同合作發行，以2001年在PS2推出的原作為基礎，配合當下最新技術加以重製的作品。玩家將重回這座為濃霧所籠罩、令人不安的小鎮，體驗主角詹姆斯在探索鎮時的內疚、悲傷和存在主義的恐懼。遊戲於2024年10月8日販售，上市4日後，全球累計銷售就迅速突破100萬套，截至今年2月，遊戲銷售量已突破200萬。

自推出以來，《沉默之丘2》即獲得各界包括完美評分在內的好評，也被譽為在驚悚遊戲類永保一席之地，並榮獲遊戲大獎最佳表演獎和最佳敘事獎等多項提名。對於 Bloober Team團隊而言與KONAMI合作帶來了非常好的成效。

對此，2月25日Bloober Team於官方網站上宣布，將和KONAMI再次合作，並且簽署一項全新協議。雙方將會依照先前《沉默之丘2》重製版成功經驗，共同開發一個項目，該專案將會基於KONAMI IP製作全新遊戲。

Bloober Team執行長Piotr Babieno則表示，「 我們與KONAMI合作可說是非常成功，《沉默之丘2》就是很好的先例。我們想再次合作，透過分享知識和經驗，希望能共同創造高品質的產品。」雖說Bloober Team目前不能透露太多細節，但他們相信粉絲們會對再次合作感到期待。