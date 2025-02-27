Honda展示《寶可夢》故勒頓機車！神獸奔馳目標還原「疾馳形態」

記者楊智仁／綜合報導

作為《寶可夢 朱 / 紫》封面神獸「密勒頓 & 故勒頓」憑著特殊坐騎系統，讓玩家們在遊戲中體會更多不同樂趣。如今現實中似乎也有機會實現這樣的場景。Honda 近日啟動一項特別企劃，將打造一款概念車「本田故勒頓」（Honda Koraidon）。

其實早在去年「豐田密勒頓」展覽中，廠商就帶來了實體版密勒頓機車，如今 Honda 也跟上腳步，本次企劃名為 「Honda Koraidon Project」，由寶可夢公司全面監修與協力開發。3 月 7 日至 9 日期間，這款特別打造的「本田故勒頓」將在 Honda 東京總部大樓 1 樓展廳「Honda Welcome Plaza 青山」 進行公開展示，目前官方已經釋出預告，可以看到手腳、脖子、臉部畫面，以及車體的雛形。

Honda 啟動這項企劃的契機，正是來自於 2024 年「豐田密勒頓」展覽，以「大人的全力以赴，能成就孩子的夢想」這一概念於內部發起公募，最終集結約 40 名志願員工，正式展開「本田故勒頓」的開發。官方表示將運用其二輪車事業所累積的設計理念與模擬技術，並結合先進的平衡控制技術來設計，目標還原故勒頓在遊戲中的 「疾馳形態」（しっそうけいたい）」 ，挑戰遊戲中未曾出現「二輪自立行駛」技術。