《魔物獵人：荒野》廣告房間著火　網笑：RTX5090燃燒

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空年度大作《魔物獵人：荒野》即將在2月28日上市，先前就因為玩家顯示卡記憶體不足，出現「多邊形獵人」（人物呈方塊狀）和方塊鎖刃龍等，受到玩家熱烈討論。2月25日官方也趕在最後釋出宣傳廣告，其中因為房間著火片段，被網友笑稱：「RTX5090燒起來了」，再度受到玩家熱議。

▼《魔物獵人：荒野》即將在2月28日上市。（圖／翻攝自Youtube／Monster Hunter）



《魔物獵人：荒野》是一款由日本遊戲大廠卡普空開發的動作角色扮演遊戲，將於2月28日正式發售。去年《魔物獵人 荒野》 第一階段測試不久，玩家就因為使用較低規格顯示卡，導致無法負荷。畫面出現貼圖破裂、掉幀的狀況，甚至鬧出「多邊形獵人」（人物呈方塊狀）笑話，一度成為《魔物獵人》社群上的迷因。今年2月進入第二階段測試，玩家還是因為顯示卡記憶體不足，在測試新怪「鎖刃龍」時呈現方塊狀。可說是就算電腦再怎麼不堪，玩家還是想盡早體驗荒野冒險。

其實根據官方建議規格至少要有Intel Core i5-10400、i3-12100與AMD Ryzen 5 3600以上處理器，搭配16GB記憶體，以及GeForce RTX 2060 Super（VRAM8GB）、Radeon RX 6600（VRAM8GB）以上等級顯示卡，這樣的規格可以將畫質調整為「中」，並且使用1080p（使用升頻）、60fps（使用畫格生成）來運行遊戲。

2月25日卡普空釋出真人廣告，在廣告畫面中玩家一邊遊玩《魔物獵人：荒野》，但房間背後卻呈現著火的狀態，其實這是官方以虛擬結合現實方式呈現出遊戲中不同的生態系統。儘管遊戲經過多次測試優化，PC硬體需求仍是不低，再加上1月30日RTX50系列推出後，網上就傳出RTX5090和5080燒起來的案例，玩家們看到這則廣告後，就開玩笑表示，「這就是我的RTX5090燒起來了」、「看得出來這位玩家是使用RTX5090」、「我玩《魔物獵人：荒野》就是這個情形」。