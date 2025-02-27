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《蔚藍檔案》前開發人員涉竊Nexon遊戲機密　警方展開突擊搜查

記者楊智仁／綜合報導

韓國遊戲公司 Dynamis One 的相關人員因涉嫌洩露 Nexon Games 未公開遊戲項目，正接受警方調查。該公司由曾參與開發熱門手機遊戲 《蔚藍檔案》（Blue Archive） 核心開發團隊組成。不過根據外媒報導，韓國首爾警察廳日前對位於首爾瑞草區 的 Dynamis One 總部進行突擊搜查，並獲取相關證據資料。

▼蔚藍檔案。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）▲▼蔚藍檔案。（圖／翻攝自@Blue_ArchiveJP）

警方懷疑 Dynamis One 核心成員在離開 Nexon Games 期間，未經授權擅自帶走正在開發中的未公開新作遊戲資產（開發資料）。目前，警方已根據《不正當競爭防止法》等相關法條，對 Dynamis One 多名主要員工立案調查。

Dynamis One 於 2023 年 4 月 由 《蔚藍檔案》前製作人與前劇本總監、藝術總監等核心開發人員共同創立，同年 9 月，該公司公開首款遊戲 《Project KV》，然而，其整體畫風、音樂氛圍、角色設計、設定等與 《蔚藍檔案》 極為相似引發爭議。消息曝光後《蔚藍檔案》粉絲群體對其抨擊不斷，迫使 Dynamis One 在公開遊戲資訊僅 8 天後 便發表道歉聲明，並宣布中止開發《Project KV》。

據業界消息，Nexon Games 在 朴 PD 等開發人員離職時，已發現未公開項目資料外流的跡象，因此在 去年即向警方報案。警方目前正分析在突擊搜查中獲取的資料，重點調查 Dynamis One 是否將洩露數據用於實際遊戲開發。

關鍵字：蔚藍檔案

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