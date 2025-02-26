甦醒的毛利小五郎！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》近兩部電影「黑鐵的魚影」、「100 萬美元的五稜星」都刷新了票房紀錄，，如今第 28 部劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》（暫譯，名探偵コナン 隻眼の残像）即將在 2025 年 4 月 18 日上映，本片由重原克也執導，櫻井武晴編劇，根據官方釋出的主視覺及劇情大綱這次將會是毛利大叔的主場。

故事發生在長野縣八岳連峰的未寶岳，「大和敢助」過去在追捕時因為某男子發射的步槍而受傷，甚至被雪崩給吞沒…，10 個月後國立天文台野邊山的設施傳出一名研究員被襲擊的通報，奇蹟般從雪崩生還的敢助跟著上原由衣趕往了現場，沒想到過程中看不見的左眼，突如其來地劇烈疼痛起來。

同一時間，過去毛利小五郎在警視廳時代的好友，正在調查未寶岳雪崩事故的相關案情，並發現事件檔案中出現了小五郎的名字。正當叔叔帶著柯南一起前往之時，約定地點的途中，突然響起了槍聲——。

從視覺圖可以看到，本次劇情將以長野縣警大和敢助、毛利小五郎為中心，這也是叔叔繼 2005 年《水平上的陰謀》於大銀幕上的再活躍。寄宿在獨眼的殘像、無法完成的約定究竟隱藏著甚麼秘密，大雪紛飛山岳上《名偵探柯南：獨眼的殘像》4 月 18 日將揭曉一切謎底。