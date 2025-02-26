ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

甦醒的毛利小五郎！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》近兩部電影「黑鐵的魚影」、「100 萬美元的五稜星」都刷新了票房紀錄，，如今第 28 部劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》（暫譯，名探偵コナン 隻眼の残像）即將在 2025 年 4 月 18 日上映，本片由重原克也執導，櫻井武晴編劇，根據官方釋出的主視覺及劇情大綱這次將會是毛利大叔的主場。

故事發生在長野縣八岳連峰的未寶岳，「大和敢助」過去在追捕時因為某男子發射的步槍而受傷，甚至被雪崩給吞沒…，10 個月後國立天文台野邊山的設施傳出一名研究員被襲擊的通報，奇蹟般從雪崩生還的敢助跟著上原由衣趕往了現場，沒想到過程中看不見的左眼，突如其來地劇烈疼痛起來。

▲▼柯南。（圖／翻攝自YT）▲▼柯南。（圖／翻攝自YT）

同一時間，過去毛利小五郎在警視廳時代的好友，正在調查未寶岳雪崩事故的相關案情，並發現事件檔案中出現了小五郎的名字。正當叔叔帶著柯南一起前往之時，約定地點的途中，突然響起了槍聲——。

從視覺圖可以看到，本次劇情將以長野縣警大和敢助、毛利小五郎為中心，這也是叔叔繼 2005 年《水平上的陰謀》於大銀幕上的再活躍。寄宿在獨眼的殘像、無法完成的約定究竟隱藏著甚麼秘密，大雪紛飛山岳上《名偵探柯南：獨眼的殘像》4 月 18 日將揭曉一切謎底。

關鍵字：柯南

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

推薦閱讀

「瑪利歐派對」一番賞！超有梗蘑菇「平底鍋、吐司模具」開抽

《盾勇》第四季7月開播！拉芙塔莉雅身世之謎將揭曉

《七龍珠DAIMA》最終回恰逢鳥山明逝世日　粉絲哭：珍惜到最後

《吉伊卡哇》聯動MLB夢幻商品公開　小可愛打棒球再掀搶購潮

甦醒的毛利小五郎！《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

Twitch宣布調整制裁系統　永BAN半年可申請撤除

《我推的孩子》赤坂明新作《童話王冠》將連載　描述王子與公主故事

ROG、MSI深夜突襲　Geforce RTX 50系列新機即日開放預購

《魔物獵人 荒野》媒體評分解禁開紅盤　一致盛讚：新手超友善

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光　Riot創辦人喊話別擔心

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

赤坂明新作《童話王冠》將連載

《魔物獵人 荒野》評分PS5 90分

前任天堂員工分析Switch 2發售日

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光

《進擊的巨人》壁畫系列服飾推出

航海王、七龍珠...萬代模型盛事直擊

《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

《吉伊卡哇》聯動MLB夢幻商品公開

《七龍珠DAIMA》最終回恰逢鳥山明逝世日

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？

最新新聞

「瑪利歐居家派對」一番賞開抽

《盾勇》第四季7月開播！

《七龍珠DAIMA》最終回恰逢鳥山明逝世日

《吉伊卡哇》聯動MLB夢幻商品公開

《柯南：獨眼的殘像》新劇場版預告解禁

Twitch宣布調整制裁系統

赤坂明新作《童話王冠》將連載

ROG、MSI RTX 50系列筆電開賣

《魔物獵人 荒野》評分PS5 90分

《英雄聯盟》MMO重啟計畫曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366