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《神級繪師的孤身少女》今年問世　將拯救失戀女繪師

記者黃冠瑋／綜合報導

日本獨立遊戲開發商ROUND ZERO宣布將於2025年推出繪師模擬ADV遊戲《神級繪師的孤身少女》，由知名插畫家「Aimisu U（あいみすU）」負責企劃和作畫，玩家將化身為一位經歷情感波折的女繪師，從頭開始，尋找如何成為神級繪師的旅程。

▼《神級繪師的孤身少女》2025年即將在Steam上發售。（圖／翻攝自Twitter／@aimisu_u）

▲▼《神級繪師的孤身少女》2025年即將在Steam上發售。（圖／翻攝自Twitter／@aimisu_u）

《神級繪師的孤身女孩》是由插畫家「Aimisu U（あいみすU）」負責創作的一款角色模擬冒險遊戲。玩家將會扮演遭男友拋棄的女繪師，隨著年紀增長，面對能自由畫畫的時間已所剩不多，玩家要在這一年內讓女主角成為受人仰慕的神級繪師。

Aimisu U是日本知名繪畫師，在Twitter上已有16.2萬追蹤，從2024年2月她就持續發表「逐漸變得傲嬌的辣妹」系列等插畫，受到許多粉絲關注。本次遊戲也以她同樣名字作女主角， 從這可以發現遊戲或許是參考她本人創作歷程去設計。

▼《神級繪師的孤身少女》於遊戲中透過角色對話，來完成繪畫。（圖／翻攝自Steam／ぎゃるぼっち）

▲▼《神級繪師的孤身少女》2025年即將在Steam上發售。（圖／翻攝自Twitter／@aimisu_u）

在官方釋出圖中可以看到玩家需要使用電腦繪圖軟體來完善作品，後續放到社群媒體，以此來觀察網路上的反應。若能獲得越多追蹤，就越接近主角渴望的神級繪師境界。玩家也可以根據作品反應來調整下一次作品內容，若疲倦時也能運用應用程式放鬆，藉由職涯規劃來打造屬於自己的品牌策略。對於玩家而言，《神級繪師的孤身女孩》不僅是一款繪師模擬生活遊戲，更是一段關於追尋夢想的故事，這款遊戲預計將於2025年Steam平台上線。

 

關鍵字：神級繪師的孤身少女Aimisu U

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