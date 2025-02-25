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前任天堂員工分析Switch 2發售日、價格：圍繞多項戰略性原因

記者楊智仁／綜合報導

一名前任天堂員工預測 Switch 2 將於 6 月推出，並且會在 4 月 Nintendo Direct 活動中正式宣布發售日期。這位員工僅以 Sean 為名，曾在任天堂銷售與零售部門擔任主管，並在 Kit and Krista 節目上分享了他的看法（Kit 和 Krista 也是前任天堂員工）。

Sean 在討論 Switch 2 潛在發售日期時表示，「任天堂一定會希望主機能在夏天結束前上市，我認為應該會在夏季初期推出，大概是 6 月中旬或晚一點，這樣孩子們在學校裡就能互相討論新主機。」至於為何選擇夏季發售，Sean 提出多項戰略性原因，「學年結束時的市場效應：學生們會在學校中討論 Switch 2，增加話題性和熱度」、「為年底銷售鋪路：若主機夏季上市，零售商就能在聖誕節出 Switch 2 捆綁包促銷活動」、「避免技術問題：如果年底才發售，可能代表『某些部分還沒準備好』，這種情況不太理想。」

節目中，Sean 也提到 Switch 2 價格範圍，特別是可能的最高價格，「我不認為價格會超過 400 美元…450 美元 ( 約 14700 台幣 ) 可能是我能想像的最高價格。」Sean 接著表示，硬體規格仍不確定，但確信 Switch 2 會搭載 Nvidia 晶片，並採用現有 Switch 晶片的次世代版本，可能不會搭載 OLED 螢幕，因為任天堂會為了控制成本，在某些規格上做出取捨。

▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）

關鍵字：Switch2

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